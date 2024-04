/VIDEO/ Letošní kulturní akce roku hlásí novinku. Zuzana Mráková, šestadvacetiletá rodačka ze Znojma se na letošním čtyřicátém ročníku Znojemského historického vinobraní představí jako nová královna. Zaujme roli Elišky Přemyslovny. Po boku herce Miroslava Hraběte, dlouhodobého představitele Jana Lucemburského, se na koni projede městem v historickém průvodu.

OBRAZEM: Litry vína a oslava krále Jana Lucemburského. Takové bylo vinobraní | Video: Standa Nováček

Volbu nové královny okomentoval František Koudela, ředitel Znojemské Besedy, která vinobraní pořádá. „Každá postava průvodu je divadelní role, která je velmi náročná a svým způsobem speciální. Zuzana Mráková, nová představitelka královny, je součástí průvodu už od roku 2007. Tehdy poprvé prošla městem jako páže. Právě silnou vazbu s vinobraním, ale hlavně se Znojmem považujeme za důležitou. Mráková se od letošního roku stává naší královnou na několik dalších let,“ sdělil.

V průvodu účinkuje Mráková i se svým otcem, ten se ho účastní už přes dvacet let. Bývá součástí královy družiny.

Role královny je splněným snem. „Odmalička jsem s rodinou průvod pozorovala, obdivovala krásné kostýmy, především šaty dvorních dam, princezny a královny. Trochu jsem si vysnila, že budu také někdy součástí průvodu. To se mi splnilo po účasti na konkurzu v roce 2007, kdy jsem byla obsazena do role pážete. Po několika letech jsem povýšila na dvorní dámu a od osmnácti let jezdím na koni jako dvorní dáma jízdní,“ popisuje.

Nová představitelka Elišky Přemyslovny neskrývá nadšení. „Každý rok je pro mě průvod vinobraní speciální. Kdy jindy se člověk projede historickým městem na koni za světla ohňů a zvuku fanfár? Jsem hrdá Znojmačka a tenhle zážitek mě nikdy neomrzí. Je to pro mě velká výzva, ale zároveň obrovská čest,“ uvedla nová královna.

Ohlédnutí za loňským ročníkem

Loni se role zhostila herečka Marta Dancingerová, režisérkou průvodu byla Šárka Charvátová, která převzala režisérské žezlo od Václava Berana. Lidé ji mohou znát jako předchozí královnu.

Loňský ročník kromě tradičních lákadel navíc návštěvníkům nabídl podívanou na provazochodce. „Před zraky návštěvníků přešli profesionální provazochodci prostor zvaný Jáma mezi kostelem svatého Mikuláše a rotundou svaté Kateřiny v délce bezmála sto dvaceti metrů. Byl to další programový bod, který byl pro návštěvníky opravdu unikátní. Vedle rytířských turnajů a ohňových show dodal na dalších adrenalinových zážitcích,“ poukázal Koudela.

Letošní program

Letošní novinky představí pořadatelé postupně tak, jak je zvykem každý rok. Z informací na sociálních sítích je již nyní patrně, že dorazí Ewa Farna, David Koller, Monkey Bussines nebo třeba kapela Wohnout.

Program budou organizátoři zveřejňovat na webu Znojemského historického vinobraní. Vstupenky jsou již v předprodeji.

Znojemské historické vinobraní se tento rok uskuteční třináctého až patnáctého září. Vinobraní je připomínkou návštěvy Jana Lucemburského z roku 1327, kdy přijel oslavit zdařilé jednání ve Vratislavi. Historický průvod čítá na pět set postav v dobových kostýmech, v čele s Janem Lucemburským a Eliškou Přemyslovnou. Letos se akce podle pořadatelů uskuteční počtyřicáté.

Kromě historického programu je součástí akce vždy série koncertů na různých scénách. „Návštěvníci se mohou těšit na širokou paletou hudebních žánrů. Pozvání přijaly osobnosti české a slovenské popové scény, ale lidé uvidí i průkopníky alternativní tvorby, folklórní soubory a další umělce,“ sdělili pořadatelé ze Znojemské Besedy.

Vinobraní do Znojma přiláká každý rok desetitisíce návštěvníků.