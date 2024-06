Znojemské kulturní léto nabídne program pro děti, večerní party u rotundy, koncerty, divadlo, tematické prohlídky i posezení u cimbálové muziky. Znojmo slibuje od 1. července program na každý letní den pro místní i turisty. Letošní novinkou je Divadlo v ulicích a tančírna.

Znojemské kulturní léto. | Foto: Se souhlasem Znojemské Besedy

Znojmo je podle pořadatelů vyhledávaným místem pro strávení klidného výletu či dovolené. „V posledních letech se rozšířila nabídka gastro podniků, různých zážitkových atrakcí, a proto se snažíme letní měsíce zatraktivnit programem, který potěší každého. Ať je to Hradební pondělí, úterý s cimbálovou muzikou, páteční party u rotundy, tematické prohlídky v několika dnech nebo divadelní představení a koncerty. Nově v programu Znojemského kulturního léta přibude Divadlo v ulicích a tančírna,“ upozornil František Koudela, ředitel Znojemské Besedy.

HRADEBNÍ PONDĚLÍ. Akce v Jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží nabídne pohádkové vystoupení, ukázku dravého ptactva, střelbu z luku, přehlídku zbraní a zbroje, historické vojenské ležení a šermířské souboje. „Hradební pondělí začíná vždy v deset hodin a doplňuje tak tematickou prohlídku hradebního opevnění, na kterou se mohou návštěvníci vydat od dubna do října denně v půl desáté dopoledne a v půl druhé odpoledne,“ pozval Karel Semotam, který má ve Znojemské Besedě na starosti propagaci.

ŽIVO U ROTUNDY. Každý prázdninový pátek od osmi hodin večer se rozezní DJ sety performerů DJ Gat Electra, DJ Martin Gabi a DJ Pawouček. Každé úterý se v podvečerním čase u Enotéky na ulici Hradní představí Cimbálová muzika Antonína Stehlíka, Cimbálová muzika Dyjavan, Cimbálová muzika Grossianka, Cimbálová muzika Neoveská, Cimbálová muzika Tája a Brněnský čárový orchestr.

Novinkou v letošním programu jsou tančírny pod vedením Taneční skupiny Single na ulici Hradní. Zazní kubánské rytmy, kolemjdoucí ale zhlédnou také kroky folklórních tanců. Poprvé si přijít zatančit do Hradní ulice mohou zájemci 3. července.

DIVADLO V ULICÍCH. Pravidelnou součástí léta ve Znojmě jsou také divadelní představení. Program nabídne znojemský Divadelní spolek Rotunda s rytířskou komedií Ženichové, a to v prostředí hradebního příkopu u Střelniční věže. „Přístup na představení bude z ulice Kollárova a z Dolního parku. Příběh pod názvem Tucet podob ženy pak představí Divadlo 2-15, a to na nádvoří znojemského podzemí,“ informoval Semotam. Jak doplnil, poprvé Znojemské kulturní léto nabídne program Divadlo v ulicích. Od 22. do 24. srpna ožije ulice Hradní pouličními představeními, a to vždy v deset hodin dopoledne a v šest hodin v podvečer.

PONOCNÝ. Devátou hodinu večerní ohlásí každé pondělí, středu a pátek v centru Znojma ponocný. Jeho trasa povede od turistického informačního centra na ulici Obrokové, přes Masarykovo náměstí na ulici Mikuláškou, k ulici Přemyslovců na Václavské náměstí a nakonec zpět na ulici Obrokovou. „V historickém centru města se návštěvníci mohou projít také s průvodcem, a to při různých tematických prohlídkách jako moderní architektura, pověsti města, nebo poklady královského města pro dětské návštěvníky,“ upozornil Semotam.

NÁDVOŘÍ HRADU. Ve čtvrtek 11. července v pět a v sedm hodin se na nádvoří znojemského hradu odehraje představení Divadelní a kaskadérské společnosti Štvanci. Diváci se mohou těšit na atraktivní jezdecké výkony, kaskadárské kousky, letos s tématem Římští jezdci a germánská princezna. Štvanci účinkují také na Znojemském historickém vinobraní.

Program Znojemského kulturního léta začíná 1. července. K nalezení je na webu Znojemské Besedy.Letní program nabídne ve Znojmě také Slavnosti okurek, Hudební festival Znojmo, Šramlfest nebo různé zážitkové programy.