Rok 1990 Jihomoravané prožili ve znamení objevování svobody. V kraji obnovila činnost řada dříve zakázaných organizací, lidé svobodně volili a opět začali chodit do kostelů.

Brněnští Sokolové. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Víru či sokolské myšlenky nosili v srdci. Za minulého režimu však mohlo jejich veřejné vyjádření pro Jihomoravany znamenat nepříjemnosti. Rok 1990, do kterého vstoupili před třiceti lety, to konečně změnil. Poté, co si lidé vydobyli v ulicích svobodu, obnovily činnost mnohé předtím zakázané organizace. Do čela brněnské diecéze se znovu postavil biskup.