Nebývalá vlna solidarity zaplavila jih Moravy při současném nouzovém stavu kvůli šíření Covid-19. Lidé šijí roušky, nakupují a vyřizují další nutné pochůzky. Umějí dokonce vyrobit ochranné štíty nebo obleky pro zdravotníky. Deník Rovnost přináší přehled, který vám pomůže zorientovat se v různých způsobech, jak druhým pomoci. Zjistíte, kam můžete zavolat, když se chcete stát dobrovolníkem, chodit nakupovat důchodcům nebo přispět penězi či trvanlivými potravinami.

Miroslavští i lidé z okolí přispívají na nákup ochranných pomůcek pro ty, co je potřebují nejvíc. | Foto: Ilustrační foto: Archiv Deníku

Chci se stát dobrovolníkem a chodit nakupovat pro druhé

Zájemci se mohou obrátit na obecní nebo městský úřad v místě bydliště. Funguje například web Pomáháme Blansku. Zmíněný portál, kam se dobrovolníci i lidé žádající o pomoc hlásí, koordinují blanenští skauti ve spolupráci s blanenskými úředníky. Skauti pracují v terénu ve stejnokroji a s kartičkou orazítkovanou městským úřadem a označením Dobrovolník. Další dobrovolníci pak do blanenských ulic míří v nových tričkách s velkým logem tohoto projektu. Je to z toho důvodu, aby senioři neměli obavu, že v době epidemie koronaviru naletí podvodníkům.

Kontakt: 777 485 565 nebo 775 970 030 pro ty, co potřebují pomoc

WEB

Dobrovolníci v Blansku pomáhají. Důchodci je poznají podle triček a kartiček Přečíst článek ›

V Břeclavi lze kontaktovat krizový štáb města Břeclav prostřednictvím e-mailu jitka.letalova@breclav.eu. V Břeclavi, podobně jako v dalších městech, pomáhají lidem dobrovolníci z ADRY. Obrátit se můžete na Hanu Matějkovou na hana-matejkova@adra.cz.

Kontakt: jitka.letalova@breclav.eu, hana-matejkova@adra.cz.

WEB

V Hodoníně nákupy spočívají v obstarání základních potravin, léků nebo drogerie, a to vždy ve všední den odpoledne.

Kontakt: 518 316 377, 518 316 318, e-mail: kucerova.andrea@muhodonin.cz nebo mikusova.lenka@muhodonin.cz.

WEB

V Kyjově se mohou dobrovolníci informovat na čísle 518 697 401 nebo 777 442 531. Na prvním čísle se mohou hlásit ti, kdo chtějí důchodcům nakupovat, druhý kontaktní telefon je pro ty, co mohou ušít a dodat roušky.

WEB

Lidé z Vyškova a okolí, kteří chtějí nakupovat starším lidem, mohou kontaktovat dobrovolnické centrum ADRA.

Kontakt: 777 623 899, e-mail: monika.lauterbachova@adra.cz.

WEB

Ve Znojmě se mohou zájemci přihlásit prostřednictvím webu Opatření Znojmo v sekci Pomoc a dobrovolníci. Dobrovolník musí být starší 15 let a zadá své telefonní číslo. Každý dobrovolník, který k lidem přijde, bude mít oficiální průkaz s razítkem města a také telefonním kontaktem, přes který bude možné totožnost dobrovolníka ověřit.

WEB

Nabídky dobrovolníků na pomoc, nákupy i šití roušek, ale také poptávky těch, kteří pomoc potřebují sdružuje facebooková stránka s názvem Hlídačka Hustopeče.

Kontakt: telefon 724 034 549, e-mail: redakce@hustopece.cz

WEB

Šiji roušky, komu a kam je mohu předat?

Pro ty, co se zabývají šitím roušek nebo jich mají více nazbyt a mohou darovat potřebným, se mohou obrátit na městský úřad v Hodoníně v době od 9 do 12 hodin. Lidé mohou nabídnout i materiál na jejich ušití.

Kontakt: telefon 601 329 530

WEB

Desítky lidí v Kyjově se pustily do šití ochranných roušek pro potřebné. Všichni dobrovolníci, kteří je mají k dispozici je mohou přinést na služebnu městské policie, kde je sběrné místo. Lze dohodnout i jejich odvoz. Zájemce může město vybavit i potřebným materiálem. Dezinfekci hotových roušek zajistí.

Kontakt: 777 442 531

WEB

Funguje také celorepubliková platforma DAMEROUSKY, která pomůže snadno propojit nabízejícího a poptávajícího. Lidé zde také najdou přehled nejčastějších dotazů a odpovědí, zjistí, jak se mohou zapojit, když neumí šít a kdo opravuje šicí stroje.

WEB

Chci se zapojit do šití roušek

V Blansku funguje projekt Město šije roušky. Město nakoupilo materiál a oslovilo místní firmy, které šijí roušky pro nemocnici, praktické lékaře či pracovníky pečovatelské služby. Úředníci spolupracují také s blanenskou farností. Ta koordinuje domácí výrobu roušek. Do projektu se zatím zapojily desítky dobrovolníků. Zájemci, kteří se chtějí do šití zapojit, se mohou přihlásit prostřednictvím webu pomahameblansku.cz

WEB

Jste-li přímo z Břeclavi nebo z Břeclavska, můžete se s koordinátory spojit prostřednictvím skupiny na Facebooku s názvem Roušky Břeclav. Sdružují se v ní dobrovolníci i firmy, kteří je šijí, ale také lidé a organizace, které je naopak potřebují.

WEB

Všichni dobrovolníci, kteří mají možnost pomoci s šitím ochranných roušek mohou kontaktovat pracovníka městského úřadu ve Veselí nad Moravou. Ušité roušky bude město následně distribuovat nejvíce potřebným lidem. Na stránkách města najdou zájemci i obrazový návod na šití roušek.

Kontakt: 518 670 200, e-mail: adamec@veseli-nad-moravou.cz

WEB

Na Vyškovsku funguje facebooková skupiny Dobrovolníci Slavkov u Brna. Zájemci mohou šít roušky pro své sousedy, známé, naše seniory Mohou také šířit letáky o nákupu potravin dříve narozeným obyvatelům Slavkova. Prostřednictvím skupiny lze také darovat knížky nebo hračky dětem.

FACEBOOK

Na Znojemsku funguje skupina založená šperkařkou Ivetou Hlobilovou s názvem Roušky pro všechny. Slouží pro předávání zkušeností a spojení nabízejícím s potřebnými.

Kontakt: Přemyslovců 7, Znojmo

FACEBOOK

Mohu darovat látky pro šití roušek

V Brně funguje sedm míst, která se proměnila v šicí dílny, stovky dobrovolníků šijí doma a více než tři sta kurýrů, kteří výsledky práce šikovných rukou rozváží k těm, kteří je potřebují. Roušky a nově také návleky a čepice pro hospice šijí dobrovolníci sdružení v iniciativě Šijeme roušky pro Brno. Dobrovolníci se nyní zaměřují na přípravu ochranných pomůcek pro domovy důchodců a shání zejména látky pro šití roušek. Dárce se zaregistruje prostřednictvím formuláře na webu Šijeme roušky a pro látky přijede řidič.

Kontakt: 542 123 425 (infolinka, denně od 8.00 do 18.00)

WEB

Mám k dispozici 3D tiskárnu a mohu vyrobit ochranné štíty

Na Břeclavsku a Hodonínsku se můžete zapojit do skupiny Kyjovsko, Breclavsko a Hodoninsko - bojujeme proti koronaviru. Lidé zde sdružení šijí roušky a také vyrábějí ochranné štíty, které směřují například do domovů důchodců.

Kontakt: viz FB skupina

Lidé z Vyškovska se sdružují ve skupině Tiskaři Vyškovsko proti Covid-19, kde sdílejí zkušenosti a poznatky a předávají potřebné návody. Štíty dostávají pak zdravotníci, domovy důchodců nebo třeba prodavačky a pokladní v obchodech.

FACEBOOK

Na Znojemsku mohou lidé kontaktovat Gymnázium a pedagogickou školu. Návod je volně ke stažení na internetu a zájemci mohou kontaktovat Pavla Nováka, který rád předá své zkušenosti.

Kontakt: novak.p@gpoa.cz

Mohu se zapojit do šití ochranných plášťů

Pláště potřebné na některých odděleních znojemské nemocnice pro operační sály a k rizikovým pacientům připravuje skupina znojemských dobrovolník z přístavu vodních skautů Neptun Znojmo, střediska Podyjí Znojmo, Vodáckého centra a Turistického oddílu mládeže Čtverka. Mají materiál na jejich šití, střih a návod, jak tyto pláště velmi jednoduše ušít. Na šití hledají další dobrovolníky, ozvat se mohou Davidovi Grosovi ve Vodáckém centru ve Znojmě u přehrady.

Kontakt: 722 937 756, mail david.gros@vodaci.org

FACEBOOK

Mám restauraci a mohu darovat obědy

Několik brněnských restaurací se spojilo a nyní denně rozvážejí obědy zdarma důchodcům nebo členům záchranných složek. Za jídlo starší lidé či záchranáři, policisté nebo hasiči nic neplatí. Pokud se chcete zaregistrovat a připojit se k iniciativě, potřebné údaje najdete na webu pomahame si2020.

Kontakt: 775 855 685 (číslo pro objednání, denně od 9.00 do 16.00)

WEB

Mám peníze navíc a chci přispět na dobrou věc

Peníze lze zaslat na účet 233 909 135/0600. Pomohou brněnským restauracím, které rozvážejí obědy zdarma důchodcům nebo členům záchranných složek. Příspěvky uvítají také koordinátoři pomoci, kterou organizuje Masarykova univerzita v Brně. Částku 100, 1000 nebo 5000 korun, případně vámi zvolenou sumu můžete poslat prostřednictvím speciálně zřízeného webu. Univerzita má k dispozici na čtyři tisíce dobrovolníků, kteří pomáhají jednotlivcům i organizacím.

WEB

Jakoukoli částku přijme například i znojemská charita. Lidé mohou zasílat příspěvky na účty 107 – 4585 900 247/0100 nebo 4200083873/5500. Pracovníci charity se každý den starají o nemocné, umírající, pomáhají chudým rodinám, podporují a pomáhají lidem s tělesným a mentálním postižením. V době nouzového stavu se vydávají například za bezdomovci, aby je poučili o nutnosti nosit ochranné pomůcky.

Můžete pomoci živnostníkům v Miroslavi na Znojemsku, kteří se ocitli v nelehké situaci, do které se dostali kvůli pandemii koronaviru. Lidé se už nyní, v době, kdy jsou zavřené kadeřnické či kosmetické salony, masážní studia a další malé provozovny předplatiti jejich služby a pomoci jim tak překonat těžkou dobu. Ze seznamu na webu predplacenka.webnode.cz si zájemce vybere službu, kterou si chce předplatit, a využijte uvedené kontakty. „Živnostník po vzájemné dohodě předá zákazníkovi číslo účtu a emailem si obě strany potvrdí, na čem se se domluvily. A pak už stačí jen vyčkat na konec karantény

FACEBOOK

Příspěvek pomůže podpořit důchodce v Miroslavi a na účet 2601443279/2010 lze poslat libovolnou částkou. Všechny vybrané peníze půjdou v plné výši na nákup ochranných pomůcek pro domovy pro důchodce. Sbírku iniciovaly Spolek Mirosa z Miroslavi a Eliška Nohavicová Díky dárcům domovy získají například stovky respirátorů, ochranných štítů či dezinfekci.

FACEBOOK

Hrušovanská radnice vyhlásila sbírku pro Nemocnici Znojmo. Získané peníze jsou určené na nákup nového přístrojového vybavení. Přispívat můžete do 31. 5. 2020.

Číslo účtu: 123-0729080287/0100

WEB

Pokud jste z Hodonínska či Břeclavska, můžete zaslat libovolnou částku na účet 670100-2200079314/6210. Finanční dar podpoří skupinu Kyjovsko, Breclavsko a Hodoninsko - bojujeme proti koronaviru. Za peníze nakoupí látky na roušky nebo folii potřebnou k výrobě ochranných štítů.

Přispět lze také do celostátní sbírky, kdy peníze přímo pomohou lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění Covid-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze. Sbírka tam pomůže lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni. Přispívat lze na 44665522/0800 pod VS 90619. Darovat lze 500, 1000, 3000 korun nebo libovolnou částku.

WEB

Mám doma věci, které ještě poslouží

Kam a jak věci darovat, lze zjistit například prostřednictvím webu DobroJmK. Mezi jiným koordinátoři projektu pořádají bezkontaktní dobrosbírky. Lidé doma připraví věci, které chtějí darovat. V současnosti například koordinátoři shání starší notebooky pro děti z rodin v tíživé sociální situaci a dobrovolníci je na udané adrese vyzvednou. Dobrovolníci se sdružují, vzájemně si radí a nabízejí pomoc ve facebookové skupině Dobro v době korony - Brno a JmK.

Kontakt: dobrojmk@gmail.com, přes facebookovou skupinu Dobro v době korony - Brno a JMK

FACEBOOK

Jsem student/ka a mohu pohlídat děti

Tisíce vysokoškolských studentů i další dobrovolníci pomáhají starším lidem či zdravotníkům s hlídáním dětí díky dobrovolnické databázi, kterou vytvořila brněnská Masarykova univerzita. Do iniciativy se nejdříve zapojovali pouze studenti školy, postupně ale univerzita vytvořila internetový formulář, do kterého se mohou přihlásit i další zájemci. Hlásit se tedy můžete prostřednictvím webu. Součástí formulářů je dotaz na vaše speciální znalosti, o kterých by organizátoři měli vědět.

WEB

Chci nakoupit potraviny a darovat je potřebným

Organizace Práh jižní Morava, která spolupracuje s lidmi s duševním onemocněním na Břeclavsku, potřebuje trvanlivé potraviny pro své klienty. Vítané je trvanlivé mléko, konzervy, rýže, těstoviny, zavařeniny, káva nebo čaj. Potraviny můžete odevzdat na břeclavské pobočce organizace Práh jižní Morava na adrese 17. listopadu 1a Břeclav, případně si je pracovníci vyzvednou na vámi udané adrese.

Kontakt: 731 441 382

WEB

Kdo chce podpořit službu znojemské Oblastní charity s názvem Charitní záchranná síť, která poskytuje trvanlivé potraviny rodinám v nouzi a lidem bez domova, může se zapojit do potravinové sbírky. Trvanlivé potraviny jako jsou těstoviny, rýže, trvanlivé mléko, konzervy, mouka, Sunar, trvanlivé sýry a další lze předat do konce dubna každé pondělí a středu mezi třetí a pátou odpoledne ve vstupní hale v Dolní České 1 ve Znojmě.

Kontakt: 736 529 392 nebo 739 389 141

WEB

Potravinovou pomoc pro sociálně znevýhodněné rodiny s dětmi pořádají ve Vyškově. Trvanlivé potraviny lze vložit do Food Boxu v Tescu Vyškov. Zájemci získají potřebné informaci na recepci. Potraviny mohou přinést také do Piafy Vyškov na Žerotínovu 2. Vítaná je rýže, těstoviny, brambory, mouka, olej, konzervy se zeleninou a masem nebo piškoty.

WEB

Mohu vyvenčit psa osamělým lidem nebo s nimi mluvit po telefonu

Tento způsob pomoci i řadu dalších mohou lidé nabídnout přes celostátně fungující portál https://chcipomoct.cz/. Kromě venčení psů mohou dobrovolníci chodit nakupovat či mluvit po telefonu s důchodci, aby se necítili tak osamělí. Lze zde také nabídnout hlídání či doučování dětí.

Kontakt: 604 229 529

WEB