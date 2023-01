Libor Musil, zakladatel společnosti LIKO-S, 59 let, Slavkov u Brna

Žijeme v jednom z nejlepších míst u nás a věci k vylepšení slibovali nově zvolení zastupitelé Slavkova vyřešit. Tak ať se jim to daří rychle a hospodárně realizovat. Jihomoravskému kraji přeji, ať plně využívá svoje pravomoci ke zlepšení zdravotnictví, vzdělávání, dopravy a péče o přírodu. Ať je jižní Morava nejlepším příkladem široko daleko.

Naší zemi pak přeji hrdost lidí na to, odkud pocházíme. Jsme jedineční a vedle toho dostatečně skromní na to, abychom se stali lídry dalšího vývoje ve střední Evropě. Ať v roce 2023, který nebude lehký, naše země bohatne dobrým hospodařením vlády a utužením sounáležitosti našich občanů.

Libor Musil, zakladatel společnosti LIKO-S a místopředseda představenstva, 59 let, Slavkov u Brna.Zdroj: Deník/Jakub Dostál