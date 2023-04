/FOTO, VIDEO/ Je neděle odpoledne a já mířím do lužáneckého střediska volného času. Tento víkend se tam konal esoterický festival s názvem Astrovíkend, v jehož rámci se konají přednášky i výstavy. Nevím, co od toho čekat. Sama se věštectvím ani magií nezabývám, nejblíže je mi asi alternativní medicína.

Astrovíkend v lužáneckém středisku volného času. | Video: Deník/Tereza Hálová

Když vcházím do budovy, překvapuje mě, kolik je tu lidí a jak je tu živo. Vnímám je jako svébytnou komunitu a já nabývám dojmu, že sem nepatřím. Míjím energetické krystaly a orgonity. Dozvídám se, že zatímco krystaly nás chrání před negativní energií zvenčí, orgonity transformují negativní vibrace na ty pozitivní. Cílem obou je však harmonizace, ať už nás samotných nebo prostoru kolem.

Bezmyšlenkový stav

Toužím si však něco sama vyzkoušet. Tuto možnost mi nabízí až stánek se Sahadža jógou. Nemusím si však domů skočit pro jógamatku a pohodlné legíny, tato jóga cvičí spíše mysl. Letáček slibuje jednoduchou meditační techniku, se kterou je možné dosáhnout vnitřního klidu, rovnováhy a zdraví. Se Stanislavem Ondříškem se tak budeme během deseti minut snažit probudit moji vnitřní energii, která je klíčem seberealizace a sebepoznání.

Meditace sestává z několika kroků, jejichž součástí je svěšení levé ruky a položení pravé postupně na oblast srdce, krk, čelo a hlavu. Během nich vyslovujeme nejrůznější otázky jako, kdo jsem, ale i žádosti, jako je žádost o sebepoznání. Právě to je potom cílem probuzené energie, která by podle jogínů měla stoupat vzhůru jednotlivými čakrami. Vystoupení energie a současně její prostoupení oblastí páteře i hlavy má člověka přivést do bezmyšlenkového stavu a přinést relaxaci. Ten by tak měl zažívat pocity tělesného uvolnění, klidu a lehkosti. „Dokonce můžete cítit energii vycházející z vaší hlavy jako chladný vánek,“ popisuje Ondříšek. Nic necítím. Musím však přiznat, že v rušném prostředí mi však relaxace příliš nejde.

Opodál už mi bývalý primář v Kladrubech Jan Miklánek představuje myšlenku alternativní medicíny, která zaměřuje na léčení celého člověka. „Pacienti se diví, že jim léčím i potíže, o kterých mi neřekli. Psychika a somatika jdou vždy ruku v ruce. Lékaři vám sice na bolest v krku napíšou antibiotika, ale to, že ji máte ze stresu a oslabené imunity, vám už neřeknou,“ upozorňuje Miklánek, který se tak snaží řešit nejen následky onemocnění, ale i jejich příčinu.

Tato sféra je mi blízká a ráda bych si něco vyzkoušela. Léčitel Josef Kaplan mi tak nabídne krátkou masáž. Lidem pomáhá od různých bolestí. I on je přesvědčený, že tělo a mysl se navzájem prolínají a jedno od druhého nelze oddělit. „Nelze říct, že vás bolí jenom záda, musíme se podívat proč. A nejenom na to, jak držíte svoje tělo a jak těžkou zátěž nosíte, ale i na to, jestli zažíváte stres a jak různé situace ovlivňují váš život,“ popisuje léčitel.

Výklad z karet

Sednu si tedy na stoličku a sundám kabát. Už po několika jeho rychlých hmatech cítím, jak se mi záda uvolňují, bolest odchází, lépe se mi dýchá. Dokonce mám pocit, že jsem najednou více narovnaná. „Nebojte se, to jsou sice vaše bloky, ale moje klouby,“ směje se, když se začne ozývat křupání. Dotazy padají na pitný režim, častou únavu, bolesti v nohou, ale i velkou psychickou zátěž. Všechno sedí. Beru si vizitku a ptám se na sazbu, tohoto pána určitě nevidím naposledy.

Procházím dál kolem stánku skandinávské společnosti Zinzino, která prodává přírodní doplňky stravy založené na krevním testování, nebo stánku s magickými rituálními oleji vyrobenými ze speciálních tradičních ingrediencí, které mají stejnou vibraci jako situace, kterou potřebujeme do svého života přitáhnout. Už vím, že dělat alternativní medicínu a odblokovávat čakry lze pomocí karet a že v liniích naší dlaně se skrývá naše minulost, přítomnost i budoucnost, charakteristika naší osobnosti, ale i otázky týkající se vztahů, lásky a prosperity.

Už se chystám k odchodu, když v tom mě zastaví kartářka. Její umělecké jméno je Stanja Maria Nord a je tak trochu světoobčanka. Narodila se na Slovensku, do devatenácti let žila v Česku a od té doby cestovala po Německu, Švýcarsku a Rakousku, kde dneska i žije, vystupuje v televizi a vyučuje výklady karet. Mým úkolem je vybrat si jich deset. Společně řešíme téma vztahů, kariéry, ale i hodnot. Prý lpím na spravedlnosti. I tady jsem překvapená, jak to sedí a co o mně všechno Stanja ví. Dozvím se, že bych se ještě tento rok měla zasnoubit a do jednatřiceti mít dítě. „Neřeknu vám, co to bude, i když to už vidím. Některé věci by přece jenom měly zůstat překvapení,“ usmívá se nakonec.