Parta řidičů se nechala inspirovat videem z Ameriky, na kterém bylo podobně nasvícené Porsche. „Říkal jsem si, že by to mohlo vypadat zajímavě, i když zrovna Porsche nemáme. Jako první jsme to vyzkoušeli na Fordu Mustang , kde to vypadalo za nás nad očekávání dobře," popsal jeden z řidičů, který se redaktorce Deníku představil jako Dom. Světla tak postupně elektrikářskou páskou připevnili i na další auta.

Jedno auto zdobili nadšenci čtyři až šest hodin, a to v několika lidech. Na každém autě je v průměru sto padesát metrů řetězů a dva až tři tisíce LED světélek. „Neděláme to pro naši zábavu, ale pro radost dětí i dospělých, což se nám daří a za všechny ty úsměvy jsme rádi," dodal Dom.

V partě jezdí řidiči kromě Fordu Mustang také s Dodge Challengerem Hellcat, Chevroletem Camaro, Volkswagenem Scirocco, Mercedesem Benz, BMW 335i, Volkswagenem Golf Cabrio a BMW e46.

„Bohužel nás už jedna parta napodobuje a neradi bychom s nimi byli spojováni skrze nebezpečnou jízdu na silnicích. My v provozu jezdíme pouze dle předpisů," uvedl další z party nadšenců Martin Kocman.

Je to vkusné a hravé

Kolemjdoucí jsou z aut převážně nadšení. „Nejdřív mě napadlo, jestli tím neporušují nějaký zákon, ale když jsem viděl, že nemají zakrytá přední ani boční skla, tak jsem naznal, že nejspíš ne. Za mě je to nevšední způsob, jak na sebe upoutat pozornost lidí. Je to vkusné a hravé, zlepšilo mi to den," zamyslel se například Vojtěch Haška.

Někteří lidé poukazují na nevhodné parkování řidičů. „Barevná auta jistě potěšila hlavně děti, tak proč ne. Jenom by měli jejich řidiči brát trochu větší ohledy na ostatní při výběru míst, na nichž je v centru města vystavovali.," podotknul Libor Matoušek.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Řidiče nasvícených aut při jízdě několikrát stavěli i policisté. „Jsou to také jen lidé, jako my. Výzdoba se jim líbí, takže se nás zeptají, jak to máme připevněné a kolik světýlek na autě máme. Několikrát se nám i stalo, že jsme jeli kolem Policie a s úsměvem nám ukázali palec, nebo si nás fotili. Takže moc děkujeme Policii za schovívavost," řekl Dom.

Vánoční řidiči se opět chystají do centra města, v brněnských ulicích je lidé uvidí například v pátek nebo v sobotu. Na Boží hod jedou s auty na vánoční sraz do Prostějova, mají v plánu se zúčastnit také několika charitativních akcí.

Zdroj: Redakce