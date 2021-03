Obří srdce z poskládané z autobusů dopravce vzniklo ve vozovně v brněnské Slatině. Dosáhlo rozměry šedesát krát šedesát metrů.

„Hlavní myšlenkou tohoto počinu bylo udělat lidem radost. Nálada posledních měsíců není příliš optimistická, lidé jsou vyčerpaní, smutní, mnohdy rezignovaní a všem nám chybí ono světlo na konci tunelu. Vytvoření srdce byl spontánní nápad," popsala mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková, která patří mezi autora nápadu.

Po prvních propočtech se začalo zdát, že vytvořit srdce je možné. „Kolegové ve Slatině byli nejdřív v šoku, ale pak to vzali jako výzvu a pustili se do příprav. Bylo potřeba stanovit čas mezi tím, kdy je ranní výprava vozů ještě na trati, než se začnou po špičce vracet. Dále naplánovat, kolik bude potřeba místa, kdo a kam z plochy přestaví ostatní autobusy, které by zavazely," poznamenala Tomaštíková.

Srdce z autobusů



složení: 10 autobusů (3 sólo, 7 kloubových)



rozměr: 60x60 metrů



místo činu: vozovna Slatina



potřebný čas: 2,5 hodiny (složení, natočení, rozložení



tvůrci: 7 lidí (nápad, skládání, natáčení, stříhání videa)

Autoři nápadu pak museli společně s řidiči vymyslet, jaké budou potřeba autobusy a vše důkladně vypočítat.

„V den D jsme umístili na okno kameru pro časosběr a pak dva kolegové přiváželi autobusy a skládali je, další dva až tři lidé jsme kontrolovali a ukazovali, vysílali do výšky dron abychom viděli, jak srdce vypadá shora a podle toho upravovali," řekla Tomaštíková.

Vytvoření srdce, jeho natočení a následné rozložení zabralo asi dvě a půl hodiny. „Kolegové mají skvělý odhad a řidičské schopnosti. O skládání se postarali provozní technik Michal Petráš a mechanik. Za zhruba za dvě hodiny jsme měli srdíčko hotové, pak už zbývalo vyslat dron, natočit, uklidit vozy zpět, stříhat a vyslat do světa," shrnula Tomaštíková.

Autobusové srdce má být pozitivním signálem v současné době i poděkováním.

„Pokud lidem alespoň na chvíli zvedne náladu, pak splnilo svůj účel. Mělo by být nejen vzpruhou, ale i poděkováním našim zaměstnancům, cestujícím, zdravotníkům, policistům, vojákům, učitelům, dětem, seniorům. Ta řada by byla nekonečná. Opravdu všem za to, že se drží a že to společně nějak zvládáme,“ uvedl generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.