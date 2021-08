Ač to při pohledu na výsledek nevypadá, tak se uničovští fotbalisté na vítězství hodně nadřeli.

„Věděli jsme, že Znojmo v předchozích zápasech bylo vždy lepším týmem, ale dělají chyby vzadu, což je stojí výsledky. Když jsem viděl videa z těch duelů, tak mi to připomínalo mé začátky v Uničově, kdy jsem po klucích něco chtěl, ale nevycházelo nám to a ztráceli jsme body,“ začal domácí trenér Dušan Žmolík.

Na úvodní branku si diváci počkali až do 40. minuty, kdy po ruce rozhodčí odpískal penaltu, kterou následně bývalý hráč Znojma Jan Ambrozek proměnil.

„Nerad se vymlouvám na rozhodčí, ale dnešní utkání hrubě ovlivnil. Penalta pro soupeře nebyla a je k smíchu. Následně minutu na to je jasná penalta pro nás, ale tu nepískne,“ nechápal hostující kouč David Langer.

„V prvním poločase bylo Znojmo nebezpečné, hrálo dobře kombinačně a pro nás to bylo nesmírně těžké utkání,“ potvrdil Žmolík.

Hosté ve druhé půli dokázali srovnat a následně mohli duel i otočit, ale zaskvěl se brankář Uvízl.

„Dostali jsme takový gól, kdy jsme mohli jít do brejku, ale míč jsme ztratili a soupeř vyrovnal. Naštěstí nás v další situaci Uve podržel,“ pokračoval Žmolík.

„To je největší rozdíl. Máme šanci, ale nedáme,“ smutnil Langer.

Místo toho tak udeřil Uničov. Po rohovém kopu nejvýše vyšplhal Aleš Krč a hlavou poslal svůj celek do vedení. „Hráli jsme trpělivě a ač to tam nemohlo Aldovi spadnout, tak se tam výborně pověsil a zápas rozhodl,“ chválil Žmolík.

„Věděli jsme, že takhle budou hrát. Dali do hry navíc ještě další dvě věže, takže měli na hřišti asi sedm basketbalistů, kopli centr z rohu do vápna a my jsme s tím vzhledem k jejich výškové převaze nemohli nic udělat. Jedině jsme mohli zamezit tomu, aby k rohu nedošlo,“ komentoval Langer.

Následně se zranil znojemský brankář Kofroň a sedm minut před koncem musel mezi tři tyče náhradník Polepil. K jeho smůle ale stihl inkasovat ještě dva góly, když se po dvou obrovských chybách na něj vždy řítila dvojice útočníků, kteří jej přihrávkou pokaždé vyřadili ze hry.

„Výsledek je pro soupeře, ne že nespravedlivý, protože góly jsme dali zaslouženě, ale krutý,“ uznal domácí lodivod.

„Museli jsme hru otevřít, protože jsme s tím chtěli něco udělat, takže bych poslední dva góly úplně nehodnotil. Výsledek ale vypadá blbě vzhledem k předvedené hře,“ uzavřel Langer, jehož celek zatím marně čeká na první bod.

SK Uničov - 1.SC Znojmo FK 4:1 (1:0)

Branky: 40. Ambrozek (pen.), 75. Krč, 84. Šidlík, 90. Kamas – 54. Okleštěk

Rozhodčí: Rosický Jakub - Havlín Marek, Grečmal Michal. ŽK: Ambrozek, Straňák – Prokeš, Anso Asante, Krakovčík, Langer. Diváci: 212.

Uničov: Uvízl – Diblík, Straňák. Svoboda (86. Dittmer), Ambrozek, Komenda (58. Kamas), Vybíral (62. Šidlík), Bača, Koutek, Krč, Můčka. Trenér: Dušan Žmolík.

Znojmo: Kofroň (83. Polepil) – Prokeš, Krakovčík, Kočík, Papež – Moučka, Gonçalves (79. Ferreira da Silva), Kirschner, Anso Asante (50. Bašič) – Okleštěk, Fládr. Trenér: David Langer.

