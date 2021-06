"V pondělí 31. května bude Plovárna Louka otevřena od 12:00 do 18:00 hodin. Od úterý 1. června provozní dobu nově o hodinu prodlužujeme, areál budete moci využít od 10:00 až do devíti hodin večer," sdělil starosta Znojma Jakub Malačka na Facebooku.

Ve Křtinách na Blanensku dělníci finišují se stavbou nového koupaliště. S opravou zázemí, parkovištěm a chatkami v kempu je to pro městys investice kolem třiceti milionů korun. „Zvažovali jsme i ohřev vody, ale ten by stál kolem tří milionů. Na to zatím nemáme. Další investice plánujeme i v kempu, se kterým máme velké plány. Chtěli bychom tam časem i hřiště. Křtiny a okolí jsou pro turisty atraktivní a chceme je k nám přilákat a udržet,“ řekl Deníku křtinský starosta František Novotný.

Na nový bazén se už těší i lidé z okolí Křtin. „I když máme koupaliště u nás ve městě, jezdíme s rodinou rádi i do Křtin. Bazén je tam v přírodě, se zelenými plochami, stínem a máme to kousek. Jsem zvědavá na novinky a těším se,“ uvedla Michaela Nádeníčková z nedalekého Adamova.

Provozovatelé dalších koupališť na jihu Moravy se už připravují na start nové sezony. Venkovní bazény a nově i vnitřní mohou otevřít od pondělí. S ohledem na epidemii koronaviru však jen s poloviční kapacitou. Návštěvníci u sebe mají mít doklad o negativním PCR testu z uplynulých sedmi dní. Nebo antigenní test ne starší jak tři dny, potvrzení o prodělaném koronaviru či očkování. „Kapacitu venkovního koupaliště snížíme podle nařízení vlády na polovinu, napuštěné bude nejpozději v pondělí. Otevřít chceme první červnovou sobotu. Uvidíme podle počasí. Zpřístupnění krytých lázní zvážíme začátkem týdne, příprava nám zabere asi týden. Otázkou je, zda o to bude zájem. Ceny vstupného zůstávají stejné jako loni,“ řekl Bohumil Feruga ze společnosti Služby Boskovice, která provozuje akvapark v tamním areálu Červená zahrada.

Areál koupaliště na brněnské Kraví hoře chystají otevřít 12. června. Dělníci tam dokončují nové toalety, převlékací kabinky a úložné skříňky. Vše souvisí s rozsáhlou rekonstrukcí původních prostor kanceláří, bufetu a právě starého sociálního zázemí, místo nichž vzniká nové wellness centrum.

Na brněnské Riviéře podobně jako v Zábrdovicích chtějí otevřít prvního června. Riviéru loni navštívilo přes 105 tisíc lidí. Zhruba o čtvrtinu méně než o rok dříve. „Přímo v areálu se vedle původních beachvolejbalových kurtů postavily nové. Po letní sezóně se zastřeší a budou k využití po celý rok. Plážoví volejbalisté budou mít k dispozici šest hřišť,“ informovala za provozovatele areálu Michaela Radimská.

Dodala, že oproti loňsku o dvacet procent zdraží vstupné. Za celodenní vstup na Riviéru tak dospělí nově zaplatí 240 korun. Děti pak 120 korun.

Mikulovské koupaliště Riviéra, které tamní v loňském roce za sedmdesát milionů korun zrekonstruovali, chystá na letošní sezonu pro návštěvníky hned několik novinek. Tou nejzásadnější je rekonstrukce sociálního zázemí, na kterou uvolnili zastupitelé z rozpočtu více jak tři miliony korun. Zaměstnanci městské společnosti Tedos, která koupaliště spravuje, jsou již téměř hotoví. „Na začátku prací jsme zjistili, že je v havarijním stavu kanalizace pod budovou a také rozvody elektřiny. Práce tedy nabraly zpoždění, jelikož bylo nutné opravit především kanalizaci, a až posléze zrekonstruovat sociálního zázemí. I přesto se nám podaří koupaliště otevřít v avizovaném termínu, tedy na den dětí prvního června,“ sdělil mluvčí mikulovské radnice Dominik Ryšánek.

V provozu budou také všechny atrakce, které v loni právě z důvodu nevyhovujícího hlavního přívodu vysokého napětí elektrické energie dělaly provozovateli problémy. „Pro návštěvníky jsme si připravili novinku v podobě venkovního baru, který se bude nacházet v zadní části koupaliště za plaveckým bazénem. Využili jsme prostoru pergoly, kam jsme položili dlažbu a vše bude připraveno pro ostrý provoz od začátku června,“ sdělil jednatel společnosti Tedos Radim Světlík.

Pracovníci hodonínských lázní chystají vše pro to, aby mohli letní koupaliště otevřít ve druhé polovině června. „V současnosti připravujeme zelené plochy a čistíme bazény tak, abychom je mohli napustit vodou," přiblížil vedoucí letního koupaliště v Hodoníně Libor Bartoš. Loni si sem našlo cestu zhruba šedesát tisíc lidí. Novinky pro letošní sezonu neplánují, ani úpravu vstupného.