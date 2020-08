„Obyvatelé Běloruska si procházejí tím, čím jsme si prošli i my, v mnohém ještě horší zkušeností. Lidé tam čelí neuvěřitelnému nátlaku a násilí, které zosobňuje prezident Alexandr Lukašenko. Nejsme zavázaní lidská práva a svobody jenom dodržovat v naší vlasti, ale i hájit všude tam, kde se jich nedostává,“ zdůvodnil na svém facebooku například náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Podobné důvody vedly k vyvěšení historické vlajky i vedení Kyjova na Hodonínsku. „Kyjov se tak připojil k iniciativě dalších měst, která vyvěšením historické běloruské vlajky vyjadřují podporu občanské společnosti a obětem represe v Bělorusku, především v souvislosti s nedávnými prezidentskými volbami. Bílo-červená vlajka je symbolem svobody a míru, současně odkazuje na pokus Běloruska vyhlásit v roce 1918 nezávislost. Tato vlajka měla nezávislý stát tehdy reprezentovat," napsali na oficiálním facebooku města zástupci tamní radnice.

Podporu vyjádřila protestujícím také starostka brněnské městské části Komín Milada Blatná. „Historická běloruská vlajka visí i před naší radnicí. Pocházím z generace, která určitou část života prožila v bývalém režimu, bez možností, které mají dnešní mladí lidé. Pamatuji si, jak nás na podzim roku 1989 těšil a posiloval zájem demokratických zemí o to, co se děje v naší malé zemi, v její cestě ke svobodě. Teď je řada na nás, abychom my podpořili země, kterým jejich vláda v této cestě brání," zdůvodnila na sociální síti Facebook Blatná.