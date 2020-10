Více než stovku motorek mohli v neděli odpoledne obdivovat lidé ve Velkých Bílovicích. Odstartoval tam totiž již čtvrtý ročník akce s názvem Jízda časem.

Jízda časem ve Velkých Bílovicích. | Video: DENÍK/Iva Valentová

Milovníci strojů nejrůznějšího stáří a síly zamířili z Velkých Bílovic přes Rakvice do Přítluk, na Nové Mlýny, do Bulhar s přes Lednici a Podivín zase zpět do Velkých Bílovic.