Loni tam Boskovičtí promítli jednasedmdesát filmů na které přišlo přes deseti tisíc lidí. „Mnohem důležitějším milníkem je však skutečnost, že dělníci dokončili opravu celého areálu kina,“ poznamenal ředitel boskovického kina Tomáš Marvan.

Lepší dárek k šedesátinám nemohl areál, který Boskovicím může závidět nejen sousední Blansko ale i ostatní města v kraji, dostat. Účinkující i publikum mají důstojnější zázemí včetně šaten a toalet. Město investovalo i do digitální promítací techniky. „Přitom zhruba od druhé poloviny devadesátých let vypadal zchátralý amfiteátr na zavření. Bylo to temné období. Částečně ho později nastartovalo půjčení digitální techniky. Zlom však přišel až s kompletní rekonstrukcí. Doufám, že letní kino neřeklo poslední slovo. Diváci i promotéři o něj velmi stojí a má dobře našlápnuto,“ řekl Deníku bývalý ředitel Kina Boskovice Radek Pernica.

První snímek v letním kině promítali Boskovičtí druhého září 1961. Na plátně tehdy běžel film Posvícení. Se samotnou stavbou začali dělníci o pět let dřív. Původně se však mělo jednat jen o stálé pódium s hledištěm pro pořádání různých slavností. O letním kině rozhodli úředníci až později. „Původní návrh jsme dvakrát přepracovávali, nakonec na promítání filmů sedmdesátimilimetrového formátu. Takže jsme měnili půdorys pódia a hlediště a rozšířili už hotovou část pódia. Tak vzniklo kino s největší promítací plochou ve střední Evropě,“ popsal v roce 1968 pro Vlastivědné listy Boskovicka tehdejší předseda komise pro výstavbu Karel Kovařík.

Největší ve střední Evropě

Stavební úpravy venkovního amfiteátru dokončili dělníci až v roce 1968. Pohodlně se do něj usadilo kolem tří tisíc lidí. Při promítání západních filmů, ale byly běžné návštěvy atakující pět tisíc diváků. Ti promítání sledovali i z okolních stromů. Boskovické letní kino mělo unikátní promítací plochu dvaatřicet krát čtrnáct metrů, největší ve střední Evropě. Ta se zachovala dodnes. Původní promítací plátno však kvůli vlivům počasí nevydrželo a v osmdesátých letech ho nahradila zděná promítací plocha.

Zlatou érou pro boskovické letní kino byla šedesátá až osmdesátá léta. Od roku 1964 až do konce osmdesátých let tam totiž na filmové festivaly pracujících mířily tisíce lidí a různé filmové delegace. Včetně tehdejší umělecké elity. „Pamatuji si, jak jsme areál připravovali pro celostátní ukončení festivalu, které bylo v roce 1977 právě v Boskovicích. Stavěla se opěrná zeď v zámeckém parku, posouvalo schodiště, opravoval Zámecký skleník. Přijela tehdejší herecká špička. František Filipovský nebo Helena Růžičková. Dopoledne se zkolaudoval nově postavený hotel Velen a večer v něm už herci spali,“ vrátil se ve vzpomínkách tehdejší šéf boskovických technických služeb Josef Vybíhal.

Věhlas boskovického kina ve zmíněných letech podle něj daleko přesáhl hranice okresu. Na promítání jezdily plné autobusy například ze sousedního Svitavska. „Při filmových festivalech jsme rozmisťovali reflektory s barevnými světly do trávy, nasvěcovali jsme kopec ke kinu a cesty. Vypadalo to impozantně,“ zavzpomínal také Miroslav Novotný, který v kině dlouhá léta promítal.

Zajímavosti z Filmového festivalu pracujících v Boskovicích



Filmový festival pracujících (FFP) byl nejmasovější filmovou akcí v Československu. Konal se mezi léty 1948 až 1990.

Do Boskovic zavítal poprvé v roce 1964. Soutěžilo se tehdy o Nejlepší výkladní skříň věnovanou FFP a okresní podniky přebíraly patronát nad jednotlivými snímky.

Na festival přijel režisér a scénárista Oldřich Lipský.



Filmový festival pracujících 1965

Filmový festival pracujících 1965. Do Boskovic zavítal i známý herec Jiří Kodet. Zdroj: se souhlasem Kino BoskovicePrvní česká oscarovka Obchod na Korze za 4 Kčs, Viscontiho Gepard za 7 Kčs, Sequensův Atentát za 6 Kčs a Kramerův Norimberský proces za 8 Kčs.

Do Boskovic zavítal i známý herec Jiří Kodet, který do pamětní knihy napsal: „Je možné, aby byli Češi na Moravě doma? Je!!!“

Na festival do Boskovic dorazilo 18 282 diváků a boskovický štáb FFP obdržel cenu za 2. místo O nejlepší festival v ČSR.



Filmový festival pracujících 1966

Filmový festival pracujících 1966. Na snímku uprostřed je legendární běžec Emil Zátopek. Zdroj: se souhlasem Kino BoskoviceOdehrál se v 31 městech a v Boskovicích dorazilo do letního kina 28 304 diváků.

Dorazil režisér Vojtěch Jasný se svým filmem Dýmky, herci Vít Olmer a Květa Fialová ke snímku Fantom Morrisvillu a Emil Zátopek jako host k filmu Olympiáda Tokio. Dále delegace z ČSSR, SSSR, NDR a Itálie, které jako dárek dostaly například košík vajec, živé slepice nebo sele.

50 000 návštěvník FFP v Boskovicích byl Josef Konečný.



Filmový festival pracujících 1967

Filmový festival pracujících 1967. Na boskovickém náměstí jednotlivé večery parkovalo až 120 motocyklů, 50 aut a autobusy. Plus několik stovek aut v okolních ulicích.Zdroj: se souhlasem Kino BoskoviceBoskovice byly první letní kino s projektory na 70mm film v Československu.

Festival se konal na 35 místech. Do Boskovic dorazilo za deset dní 26 052 diváků.

Na film Ta naše písnička česká byla rekordní návštěva 4 669 diváků. Dorazila i delegace herec Ota Šimánek a zpěvačka Jiřina Salačová.

Prodalo se skoro 400 permanentek (68,40 Kčs)

Na boskovickém náměstí jednotlivé večery parkovalo až 120 motocyklů, 50 aut a autobusy. Plus několik stovek aut v okolních ulicích.



ZDROJ: KINO BOSKOVICE