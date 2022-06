Podle mluvčího jihomoravských hasičů Petra Příkaského je nyní situace v obci stabilizovaná. Hlášení o události přijali hasiči ve čtvrt na deset večer. „Místy to vypadá, že by se dalo i projíždět na lyžích, je to neskutečné. Monitoring je nyní těžký, protože je tma. Nicméně nevypadá to, že by bylo něco poničeného. Dokonce ani stojící auta nevypadají rozbitá. Ovšem uvidíme ráno,“ sdělil na dotaz Deníku Rovnost mluvčí.