Kategorie firem do 5000 zaměstnanců 1. Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a. s. 2. Česká zbrojovka a. s. 3. místo nebylo neuděleno

Moravskoslezské cukrovary s. r. o. (dělené pořadí) Kategorie firem do 5000 zaměstnanců 1. AGROTEC GROUP - AGROTEC a. s., AGRI CS a. s., AGROTEC servis s. r. o. 2. Thermo Fisher Scientific Brno s. r. o. 3. IFE-CR, a. s. Výsledky ocenění Sodexo Zaměstnavatel regionu ve Zlínském kraji Kategorie firem do 500 zaměstnanců 1. PSG Construction a. s. 2. LAPP Czech Republic s. r. o. 3. místo nebylo neuděleno

Kategorie firem do 500 zaměstnanců 1. Y Soft Corporation, a. s. 2. QI GROUP a. s. 3. Oncomed manufacturing a. s.

Organizátorem soutěže je Klub zaměstnavatelů, který v Archlebově ocenil i Zaměstnavatele roku Zlínského kraje. Tam zvítězil v kategorii firem do pěti set zaměstnanců PSG Construction, tedy společnost stavící ve Veselí nad Moravou první z trojice polyfunkčních domů v městské Rezidenci Nová tržnice.

Kategorii firem do pěti tisíc zaměstnanců opanovaly společnosti ze skupiny Agrotec, tedy dodavatele pozemní techniky. Jak uvedl generální ředitel skupiny Martin Rada, rok 2020 prověřil firemní kulturu i kvalitu zaměstnanců. „Na všech pozicích, kde to bylo možné, jsme zavedli home office. Ve firmě se urychlil on-line život a v neposlední řadě došlo i k úsporám v oblasti nákladů,“ přiblížil Rada.

Ředitel Jaroslav Bělehrad doplnil, že je pyšný na to, že se v době první vlny Covid-19 zaměstnanci napříč Y Soft světem spojili a podporovali boj s pandemií. „Tiskli jsme štíty pro zdravotníky a posílali je do různých koutů České republiky i světa,“ připomněl Bělehrad.

Zároveň připomněl, že pracovníci oceňují transparentnost společnosti. „Firma s nimi mluví o tom, kam se chce posunout, jaké kroky bude dělat a proč,“ řekl za vedení technologické firmy. Ta hledá další pracovníky, a to hlavně vývojáře. „Někdy se nám více daří nabírat nové lidi v Brně, jindy Ostravě,“ podotkl Maňásak.

Ocenění přijel převzít do sídla v toskánském stylu Vinařství Spielberg v Archlebově člen představenstva vítězné firmy Lukáš Maňásek. „Je to potvrzením správného směru, který jsme pro zaměstnance před pár lety nastavili. Jiný požadavek má programátor, jiný obchodník a jiný člověk, který je ve výrobě. Všichni se ale chtějí podílet na tom, kam firma směřuje a o tom se bavíme,“ přiblížil recept na obhajobu Maňásek.

Lukáš Maňásek přebírá první cenu v kategorii do pěti set zaměstnanců Sodexo Zaměstnavatel regionu v Jihomoravském kraji, a to v Archlebově. | Foto: Deník/Petr Turek

Zaměstnavatelem roku Jihomoravského kraje se v kategorii do pěti set zaměstnanců stala ve čtvrtek odpoledne firma Y Soft Corporation. Společnost z brněnského Králova Pole primát letos obhájila.

