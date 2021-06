/KAM SE LÉTÁ Z BRNA/ Velký zájem po uvolnění koronavirových opatření evidují zástupci brněnského letiště o lety z Tuřan k moři. Oblíbená je turecká Antalya nebo Kréta. Loni letiště o letní sezonu přišlo.

Přílet letadla z Bergama v Itálii na brněnské letiště. | Foto: Deník/Attila Racek

Do Egypta nebo do Řecka se letos chystá na dovolenou Brňanka Veronika Zelená s rodinou. K moři se dopraví letecky. „Upřednostňuji let z Brna, vybírám si podle toho i dovolenou. Pokud mám dvě nabídky, ale pouze jedna má let z Brna, potom je to jasná volba,“ svěřila se mladá žena. Podle zástupců brněnského letiště mají lidé o létání do turistických destinací po rozvolnění koronavirových opatření velký zájem.