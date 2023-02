Třicet let legendární pizzy na České v Brně: Zapsat do UNESCO, říkají zákazníci

/VIDEO/ Buchtová pizza, buchto-pizza i slaná buchta z Čáry. Pokrm, který v Lahůdkách v České ulici v centru Brna prodávají už třicet let. Za tu dobu si získal řadu příznivců. Najdou se ale i tací, kteří nad jeho názvem kroutí hlavou. „Musím přiznat, že je to asi padesát na padesát. Jsou lidé, kteří naši pizzu nesnáší a tvrdí, že to není pizza. Druhá půlka ji má ráda. Buchta v nich údajně probouzí vzpomínky z mládí,“ povídá majitelka a provozní Lahůdek Brno Jitka Chaloupková.

Pizzu z okénka v ulici Česká v Brně znají snad všichni obyvatelé města. Za třicet let, co ji prodávají, se téměř nezměnila. Někteří lidé na ni nedají dopustit a to i přesto, že se od opravdové italské pizzy výrazně liší. | Video: Deník/Kristýna Komárková

Mezi příznivce patří například Brňan Michael Šoták. „Tahle komoušská buchto-pizza by měla být zapsaná do seznamu kulturního dědictví jako relikvie z devadesátých let. Tehdy nikdo nevěděl, jak se správně pizza dělá. Takže to byl fenomén. Trochu toho americkýho kapitalismu. Prostě jsme na ní vyrostli,“ říká Šoták. Další obyvatelka Martina Kalová pamatuje, že za minulého režimu u venkovního okýnka stálo mnohdy několik lidí najednou. „Nikdy mi nechutnala, ale kupovala jsem ji občas dceři. Vzpomínám si, že tam po převratu bývávaly fronty. Bylo to tenkrát pro všechny něco nového,“ vzpomíná Kalová. Auto v řece Svratce před Brnem: řidič špatně zabrzdil, podívejte, jak to dopadlo Dům v centru na rohu České a Solniční ulice po revoluci koupila rodina Horčiců a Chaloupků. Tenkrát společnost začínala s prodejem ze dvou výdejních venkovních okýnek. Dnes funguje už jenom jedno. Firma v devadesátých letech lidem nabízela jeden druh slané buchty. „Cibule, uzenina a sýr je klasika, která je nejoblíbenější u zákazníků i dnes. Jednička, se kterou se v roce 1992 začínalo. Tenkrát tuhle kombinaci vymyslel zakladatel Vladimír Horčica. To byl vlastně strýc od mého manžela,“ popisuje Chaloupková. Horčicovi byli tenkrát známými brněnskými obchodníky. V roce 2012 ale z firmy vystoupili, takže rodinný podnik v současnosti vedou jen Chaloupkovi. Právě to byl jeden z motivů, proč se tehdejší prodejna Lahůdky Horčica-Chaloupka změnila na Lahůdky Brno. Harry Potter v Brně. Letohrádek Mitrovských se proměnil na Bradavice, podívejte Nejen původní majitelé, ale i chutě Brňanů, se za tu dobu změnily. Chaloupkovi k prvotní nabídce přidali ještě pizzu s uzeninou a sýrem, žampiony s cibulí a před třemi lety nazpátek také variantu pro vegetariány se sýrem a kukuřicí. „Naše pizza byla vždycky kulatá a krájela se na osminky,“ podotýká Chaloupková. Loni provozní zvýšila cenu za jeden trojúhelník na devětatřicet korun. „Původní gramáž i receptura zůstala. Jen cena se za tu dobu změnila. Když jsem do firmy před dvanácti lety nastupovala, tak si pamatuji, že stála dvanáct korun. Před rokem jsme kvůli nárůstu cen energií zdražili nejvíc. Naší obrovskou výhodou je, že Lahůdky provozujeme pořád částečně ve svým,“ dodává Chaloupková. Zdroj: Deník/Kristýna Komárková Dnes výdejní okénko v průměru navštíví 350 lidí denně. „Vnímáme, že hlavně po covidu poptávka po pizze klesla. Prodáme jich asi tři sta až čtyři sta kusů denně,“ říká prodavač Petr Ilek.

