S novou porodnicí i nový dětský pavilon. Ředitel bohunické nemocnice Jaroslav Štěrba nastínil, kde by se v budoucnu v Brně měla koncentrovat péče o dětské pacienty nejn z Brna, ale i z celého Jihomoravského kraje.

Nový porodnický komplex v brněnských Bohunicích. | Foto: vizualizace: Fakultní nemocnice Brno

Co s dětskou nemocnicí po dokončení výstavby nové porodnice v brněnských Bohunicích? Ředitel tamního zdravotnického zařízení Jaroslav Štěrba by vedle ní rád viděl velký dětský pavilon. Podle něj je výstavba pavilonu logickým vyústěním vzniku nové porodnice. „Novorozence budeme mít tam. A budeme je vozit na chirurgii na operační zákroky do dětské nemocnice? Myslím si, že je to další téma na řadě. Jsem pro to, aby vznikl velký moderní dětský pavilon v areálu Bohunic,“ vysvětlil ředitel. Je přesvědčený, že kromě koncentrace péče v jednom místě by dětský pavilon v bezprostřední blízkosti porodnice přinesl i další výhody.