„Krev pro pacienty proto musíme kupovat. Dárců sice přibývá, ale pořád to nestačí,“ popsal ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák.

Podobná je i situace v brněnské fakultní nemocnici v Bohunicích, kde transfúzní a tkáňové oddělení každý rok vydá čtyřicet tisíc transfuzních přípravků. Lidé totiž podle primářky Hany Lejdarové čím dál raději dávají krev za peníze při komerčních odběrech v soukromých zdravotnických zařízeních.

Město proto v dubnu spustí ve spolupráci s oběma zařízeními kampaň Darujme krev pro Brno. Jejími tvářemi jsou bývalá tenistka Lucie Šafářová a lezec Adam Ondra. „Doteď s darováním krve nemám zkušenost, takže mám trochu i strach, ale je výzva ho překonat,“ řekl Ondra.

Do kampaně se chce zapojit i Radim Akai z Brna, který daruje krev třikrát do roka. „Chodím hlavně proto, že to někomu může pomoct. Také se mohu dostat do situace, kdy budu potřebovat krev. Jsem zapsaný i v registru dárců kostní dřeně. Je dobře, že se spouští kampaň, snad přiláká co nejvíc lidí,“ uvedl.

Akce Darujme krev pro Brno potrvá do března příštího roku. „Nabídne dny otevřených dveří v odběrových centrech, benefity pro oceněné dárce krve, motivační program pro prvodárce, studenty vysokých škol a zaměstnance a další akce,“ vypočítala Zuzana Gregorová z brněnského magistrátu.

Darovat krev mohou lidé, kterým už bylo osmnáct let, váží aspoň padesát kilogramů a netrpí vážnou chronickou nemocí. Odběr krve zabere pět až deset minut. Odběry krevních složek trvají hodinu, nejčastěji se tak získává plazma a destičky.