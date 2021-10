Náhodný svědek potvrdil reportérovi deníku Rovnost, že o hrůzném útoku ví. „Pracuji ve firmě nedaleko odtud, a také jsem to viděl ve večerních zprávách. S největší pravděpodobností to byl zelený dům s číslem popisným 83. Nic víc ale nevím,“ dodal.

Záchranáři vyslali na místo tři záchranářské posádky, tři lékařské posádky, inspektora provozu a vrtulník. „Ošetřili jsme šest pacientů. V pěti případech se jedná o těžká zranění sečná, bodná a řezná. Další podrobnosti uvést nemůžeme,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová. Záchranná služba pacienty odvezla do několika brněnských nemocnic.

Muž a žena leží po tišnovském útoku v bohunické fakultní nemocnici. Do brněnské dětské nemocnice převezli záchranáři dvě děti. „Jedno z dětí lékaři hospitalizovali, další bylo po ošetření propuštěno. Žena převezená do Bohunic byla včera večer v přímém ohrožení života, nyní jsou spolu s dalším pacientem stabilizovaní,“ řekla v úterý Deníku Rovnost mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá. Na ARO brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny leží s těžkými zraněními podle tamní mluvčí Dany Lipovské další muž a žena.

Podle výsledků orientačních testů na návykové látky nebyl pod vlivem alkoholu ani drog. „Obviněný dosud nebyl trestán, motiv jeho jednání zjišťujeme. Kriminalisté dají státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby,“ vysvětlil policejní mluvčí Pavel Šváb. Obvinění napovídá, že útočník nejednal v afektu, nýbrž svůj čin dopředu naplánoval. Motivem může podle obvinění být i loupežná vražda.

Těžce pobodal a pořezal celou rodinu. Ozbrojený muž řádil v pondělí s nožem a sekerou v Tišnově na Brněnsku. Policisté potvrdili, že byl příbuzným napadené rodiny. Útočníka krátce po činu zadrželi, v úterý jej obvinili z pokusu o vraždu. Nyní mu hrozí až dvacet let za mřížemi, případně výjimečný trest. Záchranáři měli v péči šest pacientů, pět z nich utrpělo vážná zranění.

