Hrozivý návrat domů zažil Antonín Osička. V neděli se vracel po devatenácté hodině z celodenní služby na záchrance po silnici mezi Břeclaví a Ladnou. A málem nedojel.

Následky nehody u solární elektrárny mezi Břeclaví a Ladnou. | Foto: archiv A. Osičky

„U solárních panelů mi do protisměru vjel bílý, možná stříbrný velký hyundai. Při manévru, kdy jsem se mu vyhnul, abychom se čelně nesrazili, jsem dostal smyk a neříditelně jsem se řítil do areálu solárních panelů, kde se mi zapíchaly do auta hliníkové profily z těchto panelů. Pár centimetrů a skončily by v mojí hlavě a hrudníku. Viník bohužel z místa nehody ujel a nevěřím, že si toho nevšiml,“ popsal Osička nedělní zážitek pro Deník Rovnost.