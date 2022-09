Zdroj: Deník/Jan Charvát

„Tlaky na ekologické hospodaření, nová pravidla a omezení jsou pro řadu našich zemědělců likvidační. Na jedné straně nás unie tlačí do snižování rozlohy ploch, kde hospodaříme. To ale v praxi pak znamená více přejíždění, vyšší emise a náklady. Vadí nám, že nejsou nastavené rovné podmínky pro všechny. Máme jen sedět na zadku? Musíme něco udělat,“ říká jeden z traktoristů Michal Škvařil z podniku Zeas Lysice.

V koloně s ním pojede také Miroslav Schiffneder ze společnosti Zera Rájec-Jestřebí. „Zavírají se prasečáky, kravíny. Výkupy masa a plodin jsou někde na úrovni komunismu. Jak v takových podmínkách mají zemědělci přežít? Teď do toho ještě přišlo obrovské zdražení energií,“ dodává muž.

Podle ředitele Zeasu Lysice a zástupce blanenské pobočky Zemědělského svazu České republiky Jiřího Šafáře jsou nově nastavené podmínky unie pro české zemědělce od nového roku ve značné míře neakceptovatelné. „Staří hospodáři, co už mezi námi nejsou, by se divili, jaká nesmyslná nařízení se na nás valí a co unie vymýšlí. Víme, co s pozemky máme dělat a jak na nich hospodařit. Všechno není nastaveno špatně, ale některé požadavky jsou až fanatické a pokud je máme aplikovat v praxi, bude to katastrofa,“ zlobí se zemědělec.

Dodává, že za nově nastavených podmínek je produkce českých potravin v ohrožení. „Jestli chceme u nás zachovat potravinovou soběstačnost, musí dojít ke změně. V republice máme v rámci unie jedny z nejpřísnějších ekologických pravidel. Pokud to tak půjde dál, budou se místo naší produkce vozit potraviny z druhého konce světa. Nebudou mít zaručenou kvalitu, ekologickou stopu, prostě nic,“ vysvětluje Šafář.

Lehce před devátou hodinou už policisté, kteří budou kolonu zemědělské techniky na silnici I/43 doprovázet na motorkách a v autech s majáky, udílejí řidičům pokyny. „Z Bořitova se pojede po státní do Letovic. Tam se otočíme, pojedeme do Černé Hory na kruhový objezd. A z něho zase zpět na Letovice. Pojedeme tak, aby se do kolony mezi vás nikdo nedostal, ale stát se to může. Opatrně, jet v klidu, prší. Dopravu budeme mít pod kontrolou a budeme ji řídit. Vepředu pojedou motorky s majáky a auto,“ říká hloučku traktoristů jeden z policistů těsně před startem protestní jízdy.

Deset minut po deváté kolona asi deseti traktorů s valníky vyráží. Na benzínce u Krhova ji pozorují řidiči, kteří tankují nebo si zajeli na něco k jídlu. „Zemědělcům v tomto protestu fandím. Nelíbí se mi, v jakých podmínkách tady musí hospodařit. Není to nastaveno férově. Myslím si, že jsme schopní vyprodukovat velmi kvalitní vlastní potraviny, ale evropská i naše politika to směřuje jinam. Do háje. Proč se sem mají ve velkém dovážet potraviny odjinud a naši zemědělci krachovat? Pořád ještě zaměstnávají spoustu lidí. Nechápu to, je to celé postavené na hlavu,“ říká jeden z motoristů z Blanenska, který se představuje jako Petr. Krátce pře půl dvanáctou se část traktorů vrací do Bořitova a protestní jízda končí.