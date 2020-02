Na jižní Moravě začíná chřipková epidemie. Lékaři v kraji zaznamenali oproti minulému týdnu nárůst pacientů s akutním respiračním onemocněním téměř o pětinu. Podle hygieniků je na území kraje nyní 2017 nemocných na sto tisíc obyvatel.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Nejvyšší nemocnost odborníci evidují v okrese Brno-město, kde je aktuálně 2302 nemocných na sto tisíc obyvatel, přičemž jejich počet narostl o osmatřicet procent, a na Hodonínsku, kde mají 2115 nemocných na sto tisíc obyvatel. Tam evidují nárůst zhruba o pětatřicet procent. „Nejvíce jsou postižené věkové skupiny do pěti let a od šesti do čtrnácti let,“ zmínila v pátek ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Renata Ciupek.