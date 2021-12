Spolupráci s mladým hercem si pochvalovala. Byla lepší, než očekávala. „Porozuměli jsme si. Hudbu jsme vybírali spolu, v rámci každého tance jsme si řekli, co bychom jím chtěli ukázat, aby to nebyl jen obyčejný tanec," přibližuje třiadvacetiletá tanečnice.

Přátelská atmosféra panovala i při debatách s ostatními páry. „V semifinále a ve finále, kde zůstaly tři páry, jsme byli jako jedna rodina," usmívá se Mašková.

Vítězce StarDance fandily celé Tvrdonice: Je to super, říká sestřenice Maškové

Soutěž byla náročná na čas. Pár tancoval nejprve od pondělí do soboty, pak dokonce do neděle. „Na první tři přenosy jsme měli volnou neděli, ale pak už jsme tancovali každý den," potvrzuje Mašková.

Je ráda, že se jí i jejímu partnerovi po dobu soutěže vyhnulo onemocnění Covid-19. Některé páry totiž musely kvůli nákaze své působení předčasně ukončit. „Trochu jsme se smáli, že více než o tanci, to bude o tom, kdo přežije. Jsem ráda, že jsme to zvládli ve zdraví. Představa, že by Honza tancoval moje choreografie s jinou partnerkou, to by mě trápilo," podotýká.

Adriana Mašková:

* Je jí třiadvacet let. Pochází z Tvrdonic na Břeclavsku.

* Soutěže StarDance se zúčastnila podruhé. Letos s Janem Cinou vyhrála, před dvěma lety s Miroslavem Hanušem skončila v šestém kole.

* Studuje Architekturu a stavitelství na Českém vysokém učení technickém v Praze.

Mašková se zúčastnila StarDance už podruhé. V roce 2019 skončili s jiným hercem Miroslavem Hanušem v šestém kole. „Nyní jsem se cítila komfortněji. I při tvorbě choreografií jsem si připadala jistější. Člověk ví, do čeho jde. Na druhou stranu, že člověk vytváří tanec z týdne na týden, to jsem zažila až letos, protože s Mirkem jsme vypadli v šestém kole. A to byl docela záhul," říká studentka Českého vysokého učení technického v Praze, kde se věnuje Architektuře a stavitelství.

Ohlasy na své taneční vystoupení ve StarDance doma v Tvrdonicích, Mašková zatím moc nemá. „Od začátku soutěže jsem v Praze a domů pojedu asi až za dva dny. Nevím úplně, co mě tam čeká. Ale z ohlasů, co mám od rodiny, jsou všichni nadšení. Snad pyšní," zamýšlí se.

Tanec na obecním plese

Zatím si zvyká na větší pozornost médií i lidí, kteří sledovali soutěž na televizních obrazovkách. „Najednou má člověk pocit, že by se měl člověk více kontrolovat, chtěla bych ale zůstat dál sama sebou. Věřím, že to brzy opadne," povídá vítězka StarDance.

Do Tvrdonic by se chtěla Mašková z Prahy vracet pravidelně alespoň jednou za dva týdny. Tvrdonický starosta Zdeněk Tesařík už se zmínil, že by byl rád, kdyby Mašková s Cinou zatancovali v lednu na tamním obecním plese. Jako před dvěma lety s Miroslavem Hanušem. „To by bylo určitě super a myslím si, že by do toho Honza i šel. Akorát ples bývá v lednu a Honza bude v tu dobu pryč. Když to nevyjde letos, třeba příští rok. Uvidíme," nechává účast otevřenou.

Oblohu nad Pavlovicemi zaplnily balonky: děti je vypouštěly s přáními Ježíškovi

Tanci se začala věnovat několikanásobná mistryně republiky v deseti letech, závodně s ním skončila zhruba v osmnácti letech. „Skončil mi partner," přiznává hlavní důvod.

Na tanec však nezanevřela a v Praze učí kurzy v tančírně. A nebojí se ani případné pozvánky do další řady StarDance. „Zatím jsem měla jenom dobré zkuěšenosti, není důvod říkat ne," hlásí.