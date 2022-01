Cizinecká policie na Vysočině zjistila loni více než čtyři stovky případů, kdy cizinci pobývali na území České republiky neoprávněně, což je ve srovnání s předchozím rokem o osmašedesát procent více. Rizikovými lokalitami při nelegální migraci jsou dlouhodobě vyhodnoceny dálnice D1 a silnice číslo I/38 ve směru Znojmo – Jihlava – Havlíčkův Brod. „Obě komunikace byly v minulých letech využívány k transportu migrantů ze třetích zemí do cílových destinací, zejména do Spolkové republiky Německo a do skandinávských zemí. K přepravě migrantů byla využívána mezinárodní kamionová a autobusová doprava, dále osobní a dodávková motorová vozidla,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.