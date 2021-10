A nejde o jediné vzdělávací zařízení na jihu Moravy, kterému koronavirus opět působí potíže. V karanténě se kvůli epidemii aktuálně nacházejí téměř čtyři tisíce dětí a přes dvě stě tříd. Dvě základní a dvě mateřské školy musely zavřít úplně. „Nejvyšší nemocnost je v současné době v Brně a na Brněnsku, a to přibližně sto třicet nemocných na sto tisíc obyvatel. Tomu odpovídají i lokality postižených školských zařízení,“ informovala Radka Boháčová z Krajské hygienické stanice.

Děti v karanténě, a s tím mnohdy spojená nutnost být s nimi doma, tak po krátké pauze znovu přidávají vrásky řadě rodičů.

Velmi náročný start školního roku má za sebou například Pavla Frňková z Adamova na Blanensku. Od začátku září už totiž byli v karanténě postupně všichni tři její synové. K práci z domu ji tak přibyla částečně také výuka učiva ze základní školy.

„U dvou synů byla v karanténě jen část dětí ze třídy. Tím pádem měli on-line výuku jen minimálně, protože ostatní spolužáci chodili dál do školy a my jsme to museli dohánět doma. Je to velmi náročné, sama pracuji z domu a mám toho opravdu hodně. I na děti je to extrémní tlak, protože mají už z loňska ve výuce velké mezery a pořád se to nabaluje,“ řekla žena.

Narážela tak na skutečnost, že i když se objeví nakažený žák, do karantény nutně nemusí celá třída. Rozhodující slovo má hygienik. „Trasujeme a podle rizikových kontaktů určíme, kdo půjde do karantény,“ upřesnila ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých krajské hygieny Marcela Hadámková.

Vysoký počet uzavřených tříd a dětí v karanténě tak vyplývá spíše z platných opatření, než že by je nemoc poslala do postele. Většina těch, kteří kvůli Covidu-19 zůstávají doma, je podle zjištění Deníku Rovnost bez zdravotních potíží.

„Jsme ale svědky nebývale vysoké nemocnosti hlášených akutních respiračních onemocnění z ordinací dětských lékařů, která padá na vrub jiných virů“ doplnila Boháčová.

To dokládají i data a porovnání s minulých rokem. Covid-19 je sice na vzestupu, avšak ani zdaleka nedosahuje hodnot jako ve stejném období v loňském roce. To se týče i závažnosti. Potíže má po onemocnění sedmačtyřicet procent případů.

PAVEL PODEŠVA

JAN CHARVÁT

Třídy v karanténě:



- Škol a školek: 2 základní a 2 mateřské školy.

- Tříd: 208.

- Dětí: 3 806.

- Poměr dětí ke všem nakaženým: 22 procent.

- Nejpostiženější oblasti: Brno a Brněnsko.

- Počet nemocných: 130 na 100 tisíc obyvatel.