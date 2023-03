Soutěž Čtenář roku 2023 Jihomoravského kraje zná svého vítěze. Letos se jím stala Jarmila Walterová. Nominovala ji Knihovna Jiřího Mahena v Brně, kam za uplynulý rok přišla celkem 237 krát. Navštívila také třicet ze čtyřiatřiceti poboček. Na některé z nich dojíždí i přes hodinu, cestu si často krátí právě čtením. Udílení cen moderoval Vít Malota a jeho scénické čtení doprovázel hrou na kytaru Martin Jelínek.

Čtvrteční předávání cen Čtenář roku Jihomoravského kraje. | Foto: Deník/Lucie Burianová

Měsíc březen je měsícem čtenářů. Ve čtvrtek 23. března vyhlašovala Knihovna Jiřího Mahena v Brně cenu Čtenář roku Jihomoravského kraje. „Mnozí mají celá léta měsíc březen spojený s knihami, my jsme březen vyhlásili za měsíc čtenářů. Knihy jsou úžasná věc, ale pokud by neměly čtenáře, byly by to pouze mrtvé věci v regálech,” popsala předsedkyně Svazu knihovníků a ředitelka Knihovny Jiřího Mahena Libuše Nivnická. Kritéria hodnocení této soutěže jsou podle ní každý rok odlišné. Letos knihovny u svých čtenářů nejvíc oceňovaly počty návštěv.

Proměna parku Koliště v Brně: výstava ukazuje dřívější i budoucí podobu místa

Do letošní ankety Čtenář roku Jihomoravského kraje byli mezi nominovanými čtenáři dospělí i děti. Mezi pětici nejlepších své zástupce měly Městské knihovny Dubňany a Hodonín, Obecní knihovna Svatobořice-Mistřín, Knihovna Jiřího Mahena v Brně a knihovna M. J. Sychry ve Žďáru nad Sázavou. „Žďár nad Sázavou mezi jihomoravskými knihovnami možná zaskočí. Nečleníme regiony tak úplně podle územních celků České republiky, zmíněné knihovny totiž patří pod celek Velká Morava“ vysvětluje Nivnická. Kromě celého Jihomoravského kraje se do regionu započítává také celý Zlínský kraj a okresy Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč a Prostějov.

Před vyhlášením vítězů došlo i na ty nejmenší z brněnské Knihovny Jiřího Mahena. V kategorii do deseti let se největší čtenářkou s třiačtyřiceti návštěvami stala Tereza Pelichánová. Za poslední dobu se jí nejvíc líbila pověst o brněnském drakovi. Tématem pirátů naopak žije mladý čtenář Mikuláš Pachta, který se do knihovny loni podíval hned pětašedesátkrát a stal se také vítězem dětské kategorie.

Velikonoce dorazily do Brna. Trhovci nabízejí na Zelňáku malované kraslice

Dospělí to měli o něco těžší. Aby se dostali do nejlepší pětice, museli do knihovny přijít minimálně sto třiadvacetkrát. Nad dvě stě návštěv se v okresu Velká Morava dostali pouze dva čtenáři. Druhému Jiřímu Vostrčilovi v jedné z 205 návštěv navíc knihovnice téměř zachránily život. „Seděl jsem u počítače, a najednou tma. Pak jsem zjistil, že mě někdo fackuje,” vzpomíná na omdlení v knihovně Vostrčil.

Na vítěznou čtenářku však ztrácí ještě dvaatřicet návštěv. Jarmilou Walterovou to ke knihám táhne již od dětství, číst se naučila v pěti letech a v jedenácti četla i náročné tituly jako Nana od Emila Zoly. „Začala jsem si půjčovat knížky od staršího bratra, takže jsem četla i tituly, které se pro mě vůbec nehodily. Často jsem tomu nerozuměla, ale bylo mi jedno, co za knížku čtu. Byla jsem ráda, že vůbec čtu,” vzpomíná vítězka.

Tipy na víkend na Brněnsku: Přijede Michal z Kouzelné školky

Čtyřiasedmdesátiletá čtenářka nejčastěji vyhledává detektivky nebo akční a dobrodružné knihy. „Líbí se mi ženské hrdinky a jsem ráda, pokud má kniha aspoň trošku šťastný konec. Nemám ráda, když děj skončí úplně špatně nebo beznadějně,” řekla Walterová.

Výsledky:

237 návštěv - Jarmila Walterová, nominovaná Knihovnou Jiřího Mahena v Brně

205 návštěv - Jiří Vostrčil, nominovaný knihovnou M. J. Sychry Žďár nad Sázavou

150 návštěv - Marie Kalivodová, nominovaná knihovnou Svatobořice-Mistřín

126 návštěv - Sandra Madarásová, nominovaná Městskou knihovnou Dubňany

123 návštěv - Jan Maštalíř, nominovaný Městskou knihovnou Hodonín

LUCIE BURIANOVÁ