Za nejčastější nedostatek označila preventistka břeclavských strážníků Lenka Rigó nerespektování dopravního značení. „K nejnebezpečnějším chybám ale patří, když na sobě cyklisté nemají reflexní prvky a jsou tak "neviditelní". Někteří se chovají nečitelně, neupozorňují na změnu směru jízdy a nedávají přednost. Další se chovají nevypočitatelně, aby náhle zastavili nebo změnili směr bez toho, aniž by se ohlédli,“ vyjmenovala Rigó.

Varovala i před situací, kdy cyklista požil před jízdou alkohol. „U elektrokol a elektrokoloběžek si ještě všímáme nezvládnutí rychlosti. Týká se to zvláště penzistů, kteří již nemají takové reflexy a teenagerů, kteří své schopnosti mnohdy přecení,“ dodala Rigó.



Počet nehod za účasti cyklistů překročil za poslední dekádu v celém kraji číslo pět tisíc. S devětašedesáti nehodami na tisíc obyvatel to je ale v celorepublikovém srovnání nejméně spolu s Plzeňským krajem. Podíl na všech dopravních nehodách dosahuje na šest procent.

Podle jihomoravských záchranářů jsou úrazy na kole běžné. „Následky souvisí s mírou ochrany i rychlostí. Nejzávažnější jsou samozřejmě při srážce s motorovým vozidlem, ale riziko obecně rychle narůstá při jízdě bez helmy. Když třeba opilý cyklista spadne bez ochrany hlavy i na krátké trase, může skončit vážně zraněný,“ komentovala vedoucí lékařka operačního střediska Barbora Truksová Zuchová.

Riziková je poslední dva roky se třemi nehodami i ulice Horova v brněnské městské části Žabovřesky, příčinou je tady tentokrát vysoká rychlost. O zraněné se starají také zdravotníci ve Fakultní nemocnici Brno. U cyklistů předdůchodového věku řeší po pádu z kola především poranění klíční kosti. „K dalším případům patří zlomeniny zápěstí, žeber a poranění hlavy. Jejich rozsah se odvíjí od přítomnosti správně nasazené helmy,“ upozornila mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

Smrt cyklisty v Poštorné. Řidič kamionu ho při odbočování zřejmě přehlédl

V případě srážky cyklisty s automobilem, které je podle ní spíše raritní, už hrozí vícečetná poranění. „Ta mohou pacienta ohrozit na životě. Jeden z posledních takto závažných případů poraněného cyklisty u nás končil amputací dolní končetiny,“ dodala Plachá.

Důležitost ochrany potvrzují i policisté ve Vyškově. „Při preventivních akcích cyklisty upozorňujeme, že přilba sice není pro dospělého člověka nad osmnáct let povinná, ale může být velmi důležitá pro ochranu zdraví i života. Úrazy hlavy totiž při dopravní nehodě patří k těm nejvážnějším,“ zdůraznila jejich mluvčí Alice Musilová.

Vyzdvihla důležitost znalostí dopravních předpisů. „Osobně používám helmu i brýle a s předpisy problém nemám. Co se ale prý docela rozmáhá, jsou nehody starších cyklistů na elektrokolech. Kolikrát potkám někoho takového bez helmy a brýlí, takže když mu vletí třeba včela do oka i při rychlosti třiceti kilometrů v hodině, není to žádná legrace,“ komentoval Jan Baldík z Komořan na Vyškovsku.

Podle Zuchové je kromě helmy klíčové zhodnocení vlastních možností. „Zvláště na delší a náročnější trase nastoupí po čase únava a ztráta pozornosti. V současných vysokých teplotách hrozí vyčerpání, kolaps nebo také infarkt, nepřeceňujme proto své síly,“ dodala lékařka.

Nehodovost cyklistů v jednotlivých krajích v přepočtu na tisíc obyvatel (2010-2021):

1. Praha (177 nehod)

2. Ústecký kraj (137 nehod)

3. Liberecký kraj (112 nehod)

4. Středočeský kraj (109 nehod)

5. Královéhradecký kraj (99 nehod)

6. Kraj Vysočina (92 nehody)

7. Olomoucký kraj (91 nehody)

8. Moravskoslezský kraj (90 nehod)

9. až 10. Karlovarský a Pardubický kraj (88 nehod)

11. Zlínský kraj (74 nehod)

12. Jihočeský kraj (72 nehody)

13. až 14. JIHOMORAVSKÝ KRAJ a Plzeňský (69 nehod)