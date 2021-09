/FOTO/ I přes chladnější počasí vyráželi cyklisté v uplynulých dnech stále na výlety po jižní Moravě. Poslední zářijový víkend mohou ještě využít k přepravě jízdních kol v regionu cyklobusy. A počasí má být vskutku luxusní.

Z Brna do vzdálenějších míst na cyklistické trase spojující město s Vídní vozí nadšence speciální cyklobusy. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Fanta

„Z Brna lidé snadno dojedou například do Jedovnic, z Blanska taktéž. Na Slovácku mohou vyrazit buď do Bílých Karpat, nebo do Ždánického lesa,“ zmínil mluvčí firmy Kordis, která je koordinátorem hromadné dopravy v kraji, Květoslav Havlík.