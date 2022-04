Části silnice už zavřeli v sobotu. Omezení potrvají do poloviny května. „Od pondělí do 17. května bude probíhat rekonstrukce dálnice D52 od křižovatky zvané Proklatá až po Smolín. Bude uzavřen směr do Brna. Jízda po dálnici povede v protisměru v režimu 2+1 a po objízdné trase,“ informuje o omezení Ministerstvo dopravy na svých dopravních portálech.