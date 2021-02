V minulosti město osadilo blízký příjezd z Drnovic jen takzvaným orientačním radarem. „Získali jsme z něj statistiky, které potvrzují, že omezení rychlosti řidiči nedodržují. V žádném případě nemluvím o drobných překročeních! I běžný člověk ta čísla z radaru pozoruje,“ informoval vyškovský místostarosta Roman Celý.

Podobně město měří od předloňska také v Brněnské ulici. „Určitě to prospěje bezpečnosti ve Vyškově. Nová opatření však nesmí šikanovat řidiče za překročení třeba o pět kilometrů v hodině, což se ale na Brněnské dle mých informací nedělo. V dopravě přitom máme větší problémy s parkováním, což je složitější záležitost, která vyžaduje aktivitu města asi nejvíc,“ reagoval opoziční zastupitel Libor Bláha.

Ve zvažovaném úseku se nachází nemocnice. „Přechází u ní spousta starších lidí a je tam také výjezd záchranné služby. Děti tudy chodí do školy, místní si stěžují na hluk a prašnost,“ popisoval Celý situaci v ulicích.

Úsekové měření



* Na radary pro úsekové měření narazí řidiči ve Vyškově na Purkyňově a Nosálovské ulici.

* Od roku 2019 fungují v Brněnské. Za loňský rok město eviduje 3700 přestupků.

* Náklady dosáhnou zatím podle odhadu jednoho a půl milionu korun.

* Měření v celém úseku brání řidiči, aby záhy zrychlil.

Už měření na Brněnské přitom vzbuzovalo rozporuplné emoce. „Úsekové měření je obohacování města. Nemá to s bezpečností nic společného. Přes průtah jedu, jak mi to situace dovolí. Koukám na cestu a ne na tachometr,“ reagoval například Miroslav Šmehlík.

U úsekového měření rozhoduje průměrná rychlost vozidla. Měřená ulice je kvůli tomu označená. Přitom právě v Brněnské se řidiči provinili podle aktuálních statistik města za loňský rok celkem 3 700 přestupky.

Každé podobné opatření podléhá schválení policie. „Ta se k tomuto místu už vyjádřila kladně, aby následně radní záměr odsouhlasili. Náklady nám odhalí až výběrové řízení, zatím částku odhaduji na půldruhého milionu korun. Realizace závisí na rychlosti zřízení elektrických přípojek energetickou společností, na lhůtách výběrového řízení, instalaci a zkušebním provozu,“ uzavřel místostarosta.

Radar s úsekovým měřením umístili na silnici I/50 také ve Slavkově, kde funguje jako preventivní opatření.

Dobrá prevence

„Řidiči tam překračovali povolenou padesátku tak razantně, že ohrožovali místní obyvatele bydlící v již tak složité lokalitě za protihlukovými stěnami. Podle nich již nezaznamenávají tak silné otřesy, nesnesitelný hluk a zvířený prach. V současné době se to ukazuje také jako velmi dobrý preventivní nástroj v souvislosti s novým obchodním centrem Billa a tedy i zvýšeným pohybem chodců. Zejména proto o přemístění radaru neuvažujeme,“ uvedla mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Počet aut, která překračují povolenou padesátikilometrovou rychlost, se v úseku dramaticky snížil. „Významně ubylo i řidičů, kteří se dříve nebáli sešlápnout plyn nad sedmdesátku. Toto razantní snížení připisujeme na jedné straně k „rozkřiknutí“ informace, že zde radar měří, ale samozřejmě se na zpomalení provozu v posledních letech podepsaly i dopravní omezení souvisejícími s opravami silnice I/50, stavby křižovatky,“ dodala Slámová.

Vedlejším jevem opatření je větší administrativní zátěž při vyřizování pokut. Potvrzují to také ve Znojmě, kde poslední roky měří řidiče ve větším měřítku. „Přijali jsme dva referenty na zasílání výzev, dále pak další dva na správní řízení a jednoho administrativního pracovníka. Administrativní zátěž je to výrazná, a to nejen na odboru dopravy, ale třeba i na podatelnách úřadu. Přistoupili jsme proto k takzvané hybridní poště,“ dodala mluvčí znojemské radnice Lenka Pastrňáková.