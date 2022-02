Jedním z nejrozšířenějších cílů elektrické neurostimulace je bloudivý nerv, který vede z mozku přes krk až do dutiny břišní. Jeho stimulace může pomáhat lidem po úrazu nebo s různými zánětlivými autoimunitními nemocemi. Terapeutické účinky jsou tak prokázány i u pacientů s Crohnovou chorobou. „Naším cílem bylo přijít s velmi malým stimulátorem, jehož zavedení by bylo pro pacienty komfortnější. Umístěn by měl být na krku s tím, že by se dobíjel pomocí světla. Nikoho dosud nenapadlo, že skrz pokožku se dá svítit, tkáň je totiž transparentní, velké hustoty energie se tak mohou bezpečně dostat kůží do rozumné hloubky,“ vysvětlil vedoucí výzkumného týmu Eric Glowacki.