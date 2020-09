„Ptát se budeme například na recepty lídrů na řešení problémů způsobených suchem nebo na stavby důležitých dopravních tepen v kraji,“ zmiňuje šéfredaktor jihomoravských Deníků Rovnost Michal Šupálek.

ZAPOJTE SE DO DEBATY!



I vy, čtenáři Deníku Rovnost, se můžete zúčastněných zeptat na to, co vás zajímá. Své dotazy posílejte na e-mail michal.supalek@denik.cz. Vybrané odpovědi položíme v diskuzi, odpovědi na ně najdete v on-line přenosu.

Debatu mohou čtenáři sledovat prostřednictvím on-line přenosu na webu Deníku Rovnost, který startuje ve 12.30 hodin. Podrobněji se redakce bude věnovat výstupům z této debaty také v pátečním tištěném vydání jihomoravských Deníků.

Účast přislíbili lídři devíti stran nebo uskupení, která jsou nyní zastoupená v krajském zastupitelstvu: Bohumil Šimek za ANO 2011, sociální demokrat Marek Šlapal, Jan Grolich za lidovce, komunista Stanislav Navrkal, Jiří Nantl za ODS, Pirát Lukáš Dubec, Jan Hrnčíř za SPD, Jan Vitula za uskupení Spolu za Moravu a František Lukl za Starosty pro jižní Moravu.

Online reportáž

Zdroj: infografika Deník/Tomáš Marek