Velkým tématem debaty bylo i vyhlášení referenda, které město původně plánovalo na termín voleb do poslanecké sněmovny. Nakonec jej ale odsunulo. „Možnost vyhlášení referenda bude řešit říjnové zastupitelstvo. Pokud zastupitelé už nyní řeknou projektu ne, nemusíme referendum dělat. Ale pokud půjdeme do dalšího kola, zastávám jednoznačný názor, pojďme vyhlásit referendum nebo anketu a poradit se s lidmi,“ sdělil starosta Miloň Slabý.

V rámci debaty vyzvali místní lidé zastupitele, aby jim sdělili svůj názor, zda se změnou územního plánu a tedy i možnou výstavbou souhlasí či nikoliv. Někteří nebyli příliš konkrétní, jiní odhalili své postoje. „Uvidíme jak dopadne zkouška, za mě mohu říci, že to, co jsem viděl, mi nepřipadalo katastrofální, spíše naopak. Provoz je moderní a čistý,“ uvedl zastupitel Jiří Kopr.

Ani další místní nejsou z možné výstavby nadšení. „Jsem rodačka z Jemnice. Za sebe bych chtěla říct, že otázka této výstavby je prezentována jako by to byla jediná naše budoucnost. Myslím si, že tady v Jemnici nikdo nezemře hlady, pokud zde velkovýkrmna nevyroste,“ komentovala Eliška Klimešová.

Jedním z největších strašáků je zápach z živočišné výroby a následně nakládání s odpady, hnojem a kejdou. Zastupitelé Zeobsu uvedli několik příkladů farem na Třebíčsku, které jsou v blízkosti obcí a se zápachem problém nemají. Zkušenosti obyvatel se ale s informacemi od zemědělců liší. Své o tom ví například Pavel Unker z nedalekých Lhotic, kde funguje jedna z farem na výkrm zvířat. „Mám ji kousek za barákem. Přijeďte si ke mně na zahradu někdy udělat steak a rázem vás ta chuť přejde. Lidi rozhodujete tu o budoucnosti Jemnice a okolí. Držte pospolu a vy zastupitelé je podpořte,“ vyzval. Dočkal se za to od nespokojených obyvatel bouřlivých ovací.

Právě v Jemnici by mohly vzniknout dvě farmy s živočišnou výrobou. Chovat zde chce Zeobs podle Koláře prasata, případně drůbež. „Vytipovali jsme lokality, které jsou v dostatečné vzdálenosti od zastavěného území. Jedna z nich je Slavonická a druhá je Za Hájkem, směrem na Moravské Budějovice,“ popsal Kolář. Na jeho slova přišla bouřlivé reakce. „Nechceme, nechceme,“ neslo se sálem.

Už před šestou hodinou praskal sál kulturního domu téměř ve švech. Někteří obyvatele si posedali na poslední volná místa, zbytek postával po skupinkách po okrajích sálu. V šest hodin začala samotná debata, jako první představil svůj záměr ředitel Rhea Holdingu Josef Kolář, pod který jemnický Zeobs spadá. „Řešíme pro Jemnici ožehavé téma. Je mi to trochu líto, protože jsem přesvědčen o tom, že Jemnice je součástí venkovského prostoru, kam zemědělství patří. Chceme aby se zemědělství dělalo tradičním způsobem, k čemuž patří i živočišná výroba. Jsem přesvědčen, že není dlouhodobě možné pouze pěstovat plodiny a hnojit je průmyslově,“ uvedl Josef Kolář.

