/POSLECHNĚTE SI ROZHOVORY S ROBOTEM/ Pobývá mezi námi. Řada z nás s ní nejednou řešila své problémy. Umělá inteligence už nepatří do vědecko-fantastických filmů, ale je každodenní realitou. Blokuje ztracené či ukradené debetní karty, pátrá po zapomenutých pin kódech. A původ má na jižní Moravě. Brněnsko-pražská společnost Born Digital tyto digitální entity vytváří. Pro banky, operátory i hasiče.

Brněnský učitel robotů Erik Citterberg z Born Digital. | Foto: Deník / Pavel Podešva

"Dobrý den, jmenuji se Daniela. Jsem hlasová asistentka. Co pro vás mohu udělat?" ozve se z reproduktoru, když volám do banky kvůli zapomenutému pin kódu. Vysvětlím situaci, Daniela chápavě přitaká, položí mi ještě dvě kontrolní otázky. „Hezký den a na slyšenou,“ zatrylkuje poté, co mi čtyřčíslí sdělí. Na tom by nebylo nic zvláštního. Jenže Daniela není člověk, nýbrž hlasový robot. Umělá inteligence vyvíjená brněnsko-pražskou společností Born Digital.