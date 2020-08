Rovných sto kilogramů již lesníci od pondělí rozstřikují v oblasti soutoku Moravy a Dyje na Břeclavsku, kde je situace z celého kraje vůbec nejhorší. „Takové množství stačí k ošetření více než sto padesáti hektarů vodních ploch. Protože ničí přípravek pouze larvy komárů v určitém stadiu, musí se jednat poměrně rychle,“ vysvětlil Jiří Holobrádek z břeclavské radnice.

Komáři mají nyní ideální podmínky pro líhnutí. „Minulý týden totiž Povodí Moravy odpouštělo z Nových Mlýnů sto padesát kubíků vody za sekundu, což vedlo k zaplavení lužních lesů a luk, kde voda stojí,“ poznamenal Holobrádek.

Totéž potvrdil i odborník na komáry Oldřich Šebesta. „Pokud by k postřikování nedošlo, situace by zde byla kritická. Bohužel není možné zlikvidovat všechny larvy. Komáři ze Soutoku naletí i do Lanžhota a Břeclavi. Lidé tady ke konci srpna musejí počítat s jejich zvýšeným výskytem,“ upozornil.

Výskyt komárů

- Nejvíce komářích larev nyní odborníci evidují v místech, kde se rozlila řekla Dyje do lužních lesů.

- Na Břeclavsku jde o oblast Polesí Soutok, Pohansko či Křivé jezero u Nových Mlýnů.

- Na Hodonínsku pak oblast okolo přístaviště.

Bez kvalitního repelentu se lidé do lesů vydávat nemají. „Z první vlny komárů tolik nebylo. Lesáci říkali, že tam, kde jsou louky pod vodou, je to jedna líheň. Na Soutok se nyní rozhodně jít nedá,“ kroutila hlavou Lanžhotčanka Jitka Kostková.

Větší množství larev je nyní kromě Soutoku i v Křivém jezeře pod novomlýnskými nádržemi. Odsud mají komáři vyletět během následujících čtrnácti dní.

Výskyt nemocí z komářího štípnutí zatím není nijak výrazný. „Nemoci sledujeme, ale ještě je na to brzo. Pochopitelně očekáváme nárůst valtické horečky, což ale není závažné onemocnění. Maximálně nyní s Covidem-19 by mohlo působit potíže vzhledem k tomu, že se také projevuje zvýšenými teplotami,“ připustil Šebesta.

IVA HAGHOFER

ONDŘEJ MAREČEK