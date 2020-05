První kroky zpět k normálu

Ke konci dubna se přírůstek nakažených v republice i kraji zpomaluje, zato je stále více a více vyléčených. Vláda proto představuje plán uvolňování opatření. Na návrat do normálu se těší i Jihomoravané. Jako první se dvacátého dubna vrací do jihomoravských měst farmářské trhy, zákazníky opět vítají řemeslníci, lidé jdou s pejsky do psích salonů nebo opět kupují auta v autosalonech a v autobazarech. Prodejci se vracejí třeba na brněnský Zelný trh. „Skleníky nám praskají ve švech, už se těšíme, až si lidé sazenice koupí a dají je do země,“ říká třeba Miluše Marečková, která na náměstí prodává léta.

O týden později, sedmadvacátého dubna, mohou otevřít zoo. Na jižní Moravě se příležitostí jako první chytá brněnská zoo. „Lístky si mohou lidé koupit jen online. Musí mít nasazenou roušku nebo jinou ochranu úst a nosu a dodržovat rozestupy,“ popisuje pravidla mluvčí zahrady Michal Vaňáč.