„Celníci nejprve zkontrolovali bezpečnostní lanka plachty a celní závěru. Vše se zdálo být v pořádku. Posléze po řidiči požadovali otevření návěsu. Uvnitř se nacházeli tři cizinci. Pouze jeden měl doklady. Byl z Egypta,“ uvedla mluvčí jihomoravských celníků Lada Temňáková.

Další dva muži byli podle celníků Tunisané. Zboží řidič nakládal v Turecku a měl pokračovat do Polska. Trojice však mířila do Francie. „Dohromady je svedl turecký převaděč. Tomu dle výpovědí každý zaplatil téměř tisíc eur za to, že je dostane do Francie. Převaděč je však podvedl. Všechny posadil do návěsu bulharského kamionu směřujícího k našim severním sousedům,“ řekl mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka.

Řidič údajně o černých pasažérech neměl ani tušení. Policisté nyní jednají o předání cizinců na Slovensko, odkud na české území přicestovali.