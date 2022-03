Současnou výstavu v Muzea Blanenska, která mapuje historii kol kultovní značky Favorit, si nemůže nechat ujít. Aby ne, když to bylo Hlaváčovo první pořádné kolo. A hned k tomu přidává vtipnou historku. V roce 1975 vyrazil s osmi vysokoškolskými studenty, mediky, na běžky. Ze Vsetína za dvanáct dní doklouzali až na Slovensko k Dukelskému průsmyku. Tam v únoru v Bardějově uviděl ve výkladu kolo Favorit.

A neodolal. „Na tu dobu to bylo něco. Přehazovačka, dva tácy, pětikolečko, úzké pláště. Favorit stál asi patnáct set šedesát korun. Tolik jsem u sebe neměl. Platební karty tehdy nebyly. Tak jsem si na místě popůjčoval od studentů po dvou třech stovkách a vysněné kolo si koupil. Peníze jsem jim samozřejmě hned vrátil,“ vzpomíná s úsměvem na památný okamžik Hlaváč.

VIDEO: V Blansku vystavují kultovní Favority, podívejte se

Cyklistika ho chytla. V nejlepší formě dokázal najet i třináct tisíc kilometrů za rok. Na Favoritu jezdil až do sametové revoluce. „Bylo to výborné kolo. Na mě s výškou skoro metr devadesát se ale vyráběly v té době malé rámy, větší nebyly. Potřeboval jsem pak různé představce a vysoké sedlovky. Jinak na Favorit nedám dopustit. Byla to pro mě v té době srdcovka,“ vypráví.

I když v dalších životních etapách dával více přednost tenisu a dalším sportům, cyklistice zůstal věrný dodnes. Jen ho mrzí, že v Blansku a jeho bezprostředním okolí nemají podle něj cyklisté ideální podmínky. „Stezek je tady ve srovnání s městy v jiných krajích, třeba na Pardubicku, málo. Moc na sebe nenavazují nebo jsou z mého pohledu chaotické. Prostě se tu po nich nedá jet nějaký delší souvislý úsek. A o kvalitě silnic se nemá cenu bavit. To je na řadě míst katastrofa. Navíc je čím dál větší provoz a člověk má strach někam vyjet. Třeba se ale to zlepší,“ uzavírá své povídání.