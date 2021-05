Zabránit přenosu Covidu-19 na domácí zvířata má nová vakcína, kterou vyvíjí společnost Bioveta sídlící v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku. „Od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost jsme už získali povolení k manipulaci s virem, který způsobuje toto onemocnění,“ potvrdil ředitel firmy Libor Bittner.

Covid-19. Ilustrační foto. | Foto: ČTK / ČTK

Vakcína by mohla vzniknout do několika let. K očkování domácích zvířat se zatím staví s opatrností Komora veterinárních lékařů České republiky. Mluvčí Josef Duben řekl, že případy přenosu viru z člověka na zvíře ale zaznamenali. „Jsou hlavně u koček, které jsou vůči koronavirům obecně vnímavější. A pak na kožešinových farmách z ošetřovatelů na norky,“ nechal se slyše Duben.