Diváci tak mohli srovnat design pocházející z Evropy, Afriky, Austrálie a Asie. Připomněli si už známé show Norska, Austrálie, Filipín a nezapomenutelného Španělska. Jihoafrickou show připravili převážně čeští ohňostrůjci ve spolupráci s těmi Jihoafrickými jako symbolický pozdrav a dárek. A japonští ohňostrůjci, kteří se v Brně představili už v roce 2008, předvedli adaptaci svého představení z roku 2019 z Hannoveru.

„Zatím jediný, kdo nám tu chybí, je Amerika, a tu bychom určitě chtěli na Ignis Brunensis pozvat v budoucích ročnících. Doufáme, že další roky už plně mezinárodní spolupráci umožní," přiblížil za pořadatelskou společnost SNIP&CO Ondřej Morávek. Američany by na festivalu rád přivítal i umělecký ředitel Jaroslav Štolba. „Jsem zaměřený na americký kontinent do takové míry, že by se dalo říct, že tu někoho chceme mít téměř za každou cenu. Líbila by se mi Jižní Amerika, kde mají k ohňostrojům téměř náboženský vztah," uvedl.