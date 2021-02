Za skly skleníků může zuřit pandemie, ale ani ta jim nezabrání, aby ukázaly svou krásu. V tomto období, do konce března, nakvétají stromy a keře kamélií v zámeckých sklenících v Lysicích a Rájci nad Svitavou. Lidé si je sice nyní nemohou prohlédnout osobně, krásné jsou ale i na fotkách.

Kvetoucí kamélie na zámku v Rájci nad Svitavou. | Foto: archiv NPÚ

V Lysicích kamélie zdobí zámeckou oranžerií od devadesátých let minulého století. „Jedná se o šestici vzrostlých exemplářů dosahujících výšky téměř pěti metrů. Do Lysic byly převezeny z Karlových Varů, původně ale pochází z Drážďan. Do Karlových Varů je pak převezli kvůli ochraně před bombardováním v období druhé světové války," popsala zajímavou historií lysických kamélií mluvčí kroměžířské pobočky Národního památkového ústavu Dagmar Šnajdarová.