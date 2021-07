/VIDEO/ Za několik měsíců si tam lidé zajdou na kávu. Stavbaři dokončili konstrukci přístavby levého křídla výpravní budovy na brněnském hlavním nádraží. V příštích dnech začnou se zasklíváním. Bude tam kavárna a rychlé občerstvení.

Rekonstrukce levého křídla hlavního nádraží v Brně. | Video: Deník/Michal Hrabal

Právě levé křídlo historického objektu je nyní cestujícím zapovězené. Dělníci upravují i vnitřní prostory této části nádraží. Deník Rovnost měl možnost nahlédnout, jak se místo postupně mění. Zvýší se rozsah služeb i komfort cestujících. „Na začátku prosince plánujeme otevřít suterén, supermarket, toalety a společné prostory, kde budou lavičky pro cestující. Na to by měly navazovat malé obchodní jednotky,“ přiblížil ředitel developerské společnosti Brno new station development, která má budovu v nájmu, Ivo Vrzal.