Kulajda, smažených sýr, hranolky a tatarka. Petr Malach si v Boskovicích na Blanensku zašel v pondělí na oběd do restaurace Slavia. Ani po týdnu, kdy už mohly restaurace otevřít po uvolnění opatření kvůli epidemii koronaviru, však nebyl podnik zaplněný jako obvykle. „Na oběd do restaurací v Boskovicích chodím pravidelně. Zatím je tam, kde jsem byl, zaplněno tak z poloviny, možná ze tří čtvrtin oproti normálnímu stavu. Lidé mají zřejmě stále obavy z nákazy nebo šetří,“ řekl muž.

To, že se zákazníci vracejí do restaurací na polední menu pozvolna, potvrdila na jihu Moravy řada jejich provozovatelů. „Zatím jsme s tržbami za první týden asi na polovině toho, co bylo před epidemií. Provoz ovlivnily i ztráty části míst na sezení, kvůli dodržení předepsaných opatření,“ informovala provozovatelka hodonínského podniku Westy Restaurant Jana Westermairová.

Méně zákazníků se na obědy vrátilo také do vyškovské restaurace Radegastovna Pirát. Oproti běžnému provozu má v posledních dnech návštěvnost zhruba na sedmdesáti procentech. „Otevřeno máme týden, tak je těžké odhadovat, jak se to bude dále vyvíjet,“ řekl za provozovatele Radek Fryšták.

V nouzovém stavu vozili lidem obědy domů. To už neplatí. „Rozvoz jídel jsme už zrušili. Nemělo to po otevření smysl,“ dodal Fryšták.

Propad tržeb potvrdili i zástupci společnosti Storyous, která dodává technologie a pokladní systémy do tří tisíc podniků. Podle jejich údajů mělo minulý týden otevřeno v republice již 85 procent z nich. „Je ještě brzy dělat závěry, ale část restaurací to zřejmě finančně neutáhla. Někdo vyčkává, zda bude poptávka dostačující. Jsou ale i podniky, které využily pauzu k rekonstrukci nebo změně konceptu a ještě nestihli znovu otevřít,“ uvedla za společnost Markéta Vlková.

Pokles tržeb je nejcitelnější v Praze. Hlavnímu městu chybí turisté, ale také pracovníci větších kanceláří. „Hodně z nich pokračuje v práci na dálku z domova,“ dodala Vlková.

Z průzkumu společnosti vyplynulo, že přibližně čtvrtina hostů se v těchto dnech bojí chodit do restaurací kvůli riziku nákazy koronavirem.

Podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy přišli provozovatelé restaurací a hospod v České republice na tržbách za dva měsíce úplného zavření zhruba o 23 miliard korun. Nyní se ztráta blíží ke 30 miliardám. „Hosté se vrací pozvolna. V nouzovém stavu si zvykli na domácí stravu. Někteří se stále obávají, že v restauraci by se zbytečně vystavili zvýšenému riziku nákazy. Do toho vnímají zhoršování ekonomické situace u nás i ve světě. Roste riziko propouštění a lidé šetří,“ uvedl Kovanda.

Dodal, že ještě loni utratili u nás lidé za jídlo mimo domov historicky rekordní sumu více než 175 miliard korun. „Část ztrát pokryjí záchranná opatření státu. Ta však nestačí. Po odeznění koronavirové krize tak postupně zavře až deset procent podniků, což odpovídá dvěma tisícům pohostinských zařízení,“ poznamenal.

Do pomoci podnikatelům v pohostinství se zapojila i města. V Břeclavi odpustili poplatky za zábor veřejných ploch, kde fungují zahrádky restaurací. Celková suma byla téměř šedesát tisíc.