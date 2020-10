Podle politologa Miloše Gregora budou právě následky aktuální krize jednou z hlavních věcí, se kterou se bude muset nová krajská reprezentace do konce roku popasovat. „Není na krajích, aby řešily protipandemická opatření, to zůstane na vládě. Ale rozpočtové výpadky ano. Záleží také, jak dlouho opatření potrvají,“ uvedl.

Ekonom Petr Pelc řekl, že druhá koronavirová vlna je náročnější. „Může pokračovat i přes zimní měsíce. Bude třeba škrtit kohoutky, kde to půjde. Pokud se nestane zázrak, škrty budou ještě větší než na jaře,“ obává se.

Prostředí a doprava

Nová koalice se chce zaměřit také na životní prostředí, dopravu a zdravotnictví. „Posílíme dotační tituly na zadržování vody v krajině, nechceme omezovat výdaje na dopravu, plánujeme se zabývat otázkou sjednocení krajských nemocnic pod jednu organizaci,“ zmínil Grolich. Hodlají také odstranit turnikety, kterými lidé prochází při vstupu na krajský úřad.

Náměstci Jiří Nantl z ODS i František Lukl a radní Martin Maleček za Starosty budou neuvolnění. První zůstane ředitelem Ceitecu, Lukl starostou Kyjova, Maleček Brna-severu. „V Kyjově chci dokončit svou misi. V rámci Svazu měst a obcí debatuji s místopředsedy, jakou oblast by si mohli převzít. Do budoucna by svaz měl vést člověk, který se tomu bude plně věnovat,“ podotkl Lukl.

Stávající hejtman Bohumil Šimek bere složení nové koalice za hotovou věc a je smířený, že ANO zůstane v opozici. „Takhle se to stalo, i když je slušnost oslovit vítěze voleb. Jsem připravený novému hejtmanovi předávat své zkušenosti,“ uvedl.

Od nové koalice dostal nabídku na vedení kontrolního výboru. „Pokud mou nominaci schválí krajské předsednictvo hnutí ANO, pozici předsedy kontrolního výboru přijmu,“ řekl Šimek.

Kdy zasedne ustavující zastupitelstvo, zatím není jasné. „Vzhledem k tomu, že byla podána žaloba na soud, ustavující zastupitelstvo bude asi až kolem desátého listopadu,“ sdělil Grolich.

Rozdělení míst v krajské radě:

KDU-ČSL: hejtman Jan Grolich (finance a sport), náměstek Jan Zámečník (regionální rozvoj)

Piráti: náměstek Lukáš Dubec (životní prostředí), radní Jiří Hlavenka (věda, výzkum), Jana Leitnerová (sociální a rodinná politika)

ODS: náměstek Jiří Nantl (vzdělávání), radní Jiří Crha (doprava), Jiří Kasala (zdravotnictví), Vladimír Šmerda (investice a majetek)

Starostové pro jižní Moravu: náměstek František Lukl (kultura a cestovní ruch), radní Martin Maleček (územní rozvoj)