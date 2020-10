Tisíce Jihomoravanů každoročně navštěvují na Dušičky hřbitovy, aby si připomněli své zemřelé příbuzné nebo známé. Památka zesnulých sice připadá až na pondělí, ale mnozí se vydají na hřbitovy už v pátek nebo o víkendu. Letos netradičně kvůli koronavirové pandemii s ochranou úst a nosu. „Na hřbitovech jsou roušky povinné. Není to park, což ne všichni lidé vědí,“ řekla ředitelka Správy hřbitovů města Brna Alena Říhová.

Deník Rovnost přináší nejdůležitější informace o letošních Dušičkách.

BEZ VÝJIMEK. Návštěvu hřbitova by tentokrát lidé neměli odkládat. I v obcích, kde bývala místa posledního odpočinku otevřená v dušičkovém období déle nebo nepřetržitě, totiž musí uzavřít dříve. Od devíti hodin večer platí zákaz vycházení.

Otevírací dobu budou striktně dodržovat například na všech brněnských hřbitovech. Na Ústředním a v Židenicích mají otevřeno do sedmi, na ostatních do osmi. „Zavřeme a nikoho už pak nepustíme,“ uvedla Říhová.

NOČNÍ VIDĚNÍ. Okolo dvou set strážníků se vystřídá za dušičkové období při dohledu na všech jedenáct brněnských hřbitovů. „V noci tam chodí hlídky se služebními psy, máme k dispozici dalekohledy s nočním viděním. Na ústředním hřbitově je kamerový systém, ale máme i mobilní kamerový systém, který lze dát kamkoli,“ přiblížil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Otevřené hřbitovy ve větších městech

- Blansko: pondělí – pátek 7.00 – 19.00, sobota - neděle 8.00 – 19.00

- Brno: od 29.10. do 6.11. Ústřední hřbitov a Židenice 7.00 – 19.00, ostatní hřbitovy 7.00 – 20.00

- Břeclav: 2.11., včetně předcházející soboty a neděle 6.00 – 21.00

- Hodonín: do 1. 11. 7.00 – 19.00, 2. 11. 7.00 - 20.00

- Vyškov: od 31. 10 do 2.11. 7.00 – 20.00

- Znojmo: pondělí – neděle 7.00 – 19.00

Při kontrolách předcházejí krádežím, zabraňují vandalismu a ničení hrobových míst. Na bezpečnost dbají také policisté. „Dohlédneme i na dopravu a zvýšený provoz u velkých hřbitovů v Brně,“ zmínil policejní mluvčí David Chaloupka.

DODRŽOVÁNÍ OPATŘENÍ. Kromě nošení roušek si musí lidé dávat pozor také na rozestupy. „Budeme na opatření návštěvníky upozorňovat,“ slíbila mluvčí břeclavských strážníků Lenka Rigó.

NĚKTEŘÍ VYNECHAJÍ. Například důchodkyně Jitka Vitouchová z Doubravic nad Svitavou na Blanensku raději letos kvůli riziku nákazy zůstane doma. „Rodina mě přesvědčila. Navíc je mi jednaosmdesát a jsem po operaci. Naštěstí za mě rodina obstará výzdobu a zapálí svíčku,“ řekla.

POSÍLENÍ DOPRAVY. Hromadnou dopravu mohou využít lidé pro návštěvu brněnského Ústředního hřbitova. Dopravní podnik tam posílí dopravu. „V sobotu a v neděli pojedou na linkách 2 a 6 kapacitnější tramvaje. Navíc se zkrátí interval mezi spoji linky 2 od osmi ráno do šesti večer,“ zmínil mluvčí společnosti Kordis Květoslav Havlík.