V úplně tmě se pak přesune pozornost příchozích právě na plátno, na projekci filmu U mě dobrý.

Takový program připravilo dobrovolnické centrum bv-pomoc.cz pro první díl seriálu pátečních benefičních akcí, jejichž výtěžek pořadatelé určili na tornádem zničenou školku v blízkých Hruškách. Ti už jí navíc i pomáhají. Například lůžkoviny, tedy prostěradla i peřiny, z ní už odvezli do prádelny. „Paní tam všechno vypere, vymandluje, usuší, uskladní a až bude školka funkční, tak se to odveze zpátky,“ říká jeden z organizátorů Petr Sulovský.

Jak jej doplnil jeho kolega, animátor, režisér i spisovatel Cyril Podolský dobrovolnické centrum mění pomoc podle aktuální situace. „Ze začátku jsme myslel, že obětujeme pokoj. Pak že postavíme školku. Najednou jsou z toho tři stany u zimního stadionu, odkud se rozváží pomoc a kde chlapi vaří guláš, a také další jídlo se rozváží adresně přímo na postižená místa. Pak jsme si řekli, že uděláme ještě jednu konkrétní pomoc a pro tu jsme si vybrali mateřskou školku v Hruškách,“ přibližuje Podolský s tím, že podle informací, které mají od statika, tak by měla budova mateřinky zůstat stát. „Ve čtvrtek jsme vyhlásili sbírku a následující den na ní bylo už hodně přes tři sta tisíc korun,“ upozorňuje.

První z benefičních akcí uzavírá projekce filmu U mě dobrý. „Heslem celého léta U mě dobrý – Břeclav pomáhá. Název nám dal k dispozici Honza Hřebejk. Každý týden se nám tady budou střídat osobnosti, které by měly přitáhnout lidi společně s muzikou, divadly a se vším dalším. Vybírat se bude na místě a vše jde rovnou na transparentní účet. Koruna ke koruně jde přímo na tu školku,“ říká Podolský.

Projekci svého filmu přijel do Břeclavi uvést jeho režisér Jan Hřebejk. „Připojil jsem se jen velmi skromným dílem,“ podotýká Hřebejk. Zároveň zavzpomínal na svůj osobní vztah k postiženému Podluží. „Když jsem byl na gymplu, v pro sebe nejdůležitějších letech, jezdíval jsem do Mikulčic, potažmo do Moravské Nové Vsi i do Hrušek. V Mikulčicích jsme dokonce každé prázdniny bydleli, byli jsme tam na vykopávkách. Pak jsme tam jezdili každé léto do sklípku a pomáhat na pole panu Balunovi, u kterého jsme spávali. Velmi mě tak zasáhlo, že nejpostiženější byly čtyři vesnice, které mám spojené se svým dospíváním,“ svěřuje se režisér.

O projekci jeho filmu U mě dobrý se postaral se svým potulným kinematografem Pavel Čadík z Nesovic na Vyškovsku. Ten už v minulosti vyjížděl podpořit lidi v postižených obcí, a to jak po velkých povodních na Moravě v roce 1997, tak poté na severu Čech do Frýdlantska. Tentokrát zamířil na jih Moravy. I pro něj byl totiž čtvrteční večer naprosto šokující. „Poté, co jsem posekal trávník na dvorku, jsem se podíval na mobil. Zahlédl jsem, co se děje, že to není jen nějaká bouřka. Začalo mě omývat, viděl jsem místa, kde jsem promítával a co se stalo tady na Moravě, v mém rodišti,“ připomíná zprávy ze čtvrtečního večera Čadík. Nyní tak chce, aby jeho filmová maringotka pomáhala i potřetí tam, kde je to potřeba.

