Věc na místě už řešili památkáři i policie. „Situace domu je špatná. Začaly tam práce, které můžeme označit jako odstrojovací a částečně demoliční. Objekt je historicky velmi hodnotný, momentálně je v běhu proces prohlašování za kulturní památku. Jelikož o této skutečnosti byl vlastník vyrozuměn, usuzujeme, že došlo k porušení zákonů," upozornil ředitel brněnské pobočky Národního památkového ústavu Zdeněk Vácha.

Do jaké míry šlo poškození historického domu z devatenáctého století, zatím není jasné. „Je to otázka dalšího vyhodnocování. V každém případě víme o tom, že docházelo nebo dochází k otloukání historických omítek včetně hodnotných štukových i dalších detailů, odstrojování interiéru, neodbornému a nešetrnému odstraňování dřevěných součástí patra," zmínil Vácha.

Zástupci Národního památkového ústavu podle něj ovšem nemají možnost majitele sankcionovat. „Neprodleně informovali magistrát města Brna, odbor památkové péče a zajistili jsme též fotodokumentaci aktuálního stavu. Nyní jsou na tahu pracovníci stavebního úřadu a odboru památkové péče magistrátu, jelikož předpokládáme, že byl porušen stavební i památkový zákon," řekl Vácha.

Jak dodal, o případných sankcích rozhodnou tyto instituce. „V každém případě, pokud prokážou protiprávní jednání, k sankcím by dojít mělo a rovněž by mělo dojít k uvedení objektu do stavu před započetím protiprávních prací," poznamenal Vácha.

Na ministerstvu kultury aktuálně odborníci rozhodují o prohlášení vily za kulturní památku. Řízení začalo v prosinci 2020. Tato skutečnost v praxi znamená, že majitel objektu nesmí dělat takové stavební práce, které by jakkoliv mohly poškodit kulturně-historickou hodnotu domu.

Podle zástupců ministerstva dostal majitel o řízení písemné vyrozumění. „Poté, co si účastníci řízení vyžádali v lednu 2021 od Ministerstva kultury text a fotodokumentaci doporučujícího návrhu Národního památkového ústavu s podrobným výčtem architektonických kvalit objektu, došlo pod narychlo instalovaným zaplachtovaným lešením k nezákonné a značně devastující demontáži dřevěné dekorativní lodžie a k odstranění bohatého neorenesančního průčelí. Bez vědomí Ministerstva kultury, Národního památkového ústavu, orgánů památkové péče i příslušného stavebního úřadu Městské části Brno - střed. Těmito aktivitami byl porušen zákon o státní památkové péči, ale také zákon stavební. Bližší podrobnosti Ministerstvo kultury zjišťuje," uvedla mluvčí ministerstva Petra Hrušová.

Majiteli domu, který je zodpovědný za stavební úpravy, hrozí v případě, že šetření prokáže nezákonnost postupu až dvoumilionová pokuta. Uložit mu ji může brněnský magistrát. Majitelem domu je nyní společnost Horizon Consulting II. Její jednatel Tomáš Mejzlík se na dotazy Rovnosti odmítl vyjádřit.

Na kauzu upozornili i zástupci brněnského magistrátu. „My jako samospráva na to můžeme tak akorát upozornit, smutně koukat a přát si, aby se to dalo nějak do pořádku," sdělil brněnský radní Marek Fišer, který současný stav vily viděl. Zároveň ale dodal, že ve věci může konat městský památkový odbor.

Na místním šetření byli zástupci stavebního úřadu Brna-středu. „Majitel domu se stavebním úřadem komunikuje. Stavební úřad udělá další místní šetření, zřejmě do konce tohoto týdne. Bude se vyhodnocovat míra zásahu, neměly by totiž probíhat žádné práce, které nejsou v souladu se stavebním zákonem. Tedy v nynějším případě pouze vyklízecí práce. Stav se porovná s páteční dokumentací,“ vysvětlila mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová. Minulý pátek totiž začaly být kroky při pracích na domě zjevně viditelné.