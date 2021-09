Důchodci v Brně jako vysokoškoláci: vysoké nájmy řeší spolubydlením

Rostoucí ceny bydlení v Brně. Trend posledních let dostává do problémů nejednoho důchodce. Potíže se sháněním peněz na střechu nad hlavou řeší projektem Housing First nebo stylem studentů vysokých škol: spolubydlením.

Lamentování nad tři dny neumytým nádobím, ranní hádky o koupelnu a toaletu, rozpis úklidu vylepený na lednici i večerní posezení nad pivem či vínem. Život na studentském bytě je ojedinělý v mnohém. A s trendem rostoucích cen bydlení se k němu obrací i lidé z opačného generačního pólu: důchodci. Řeší tak problémy s výdaji na nájmu, které jim z důchodu ukrajují velkou porci. „Je to naprosto výborné. Každý má vlastní pokoj a společné prostory jako kuchyň nebo koupelna jsou o domluvě. Navíc si má člověk vždycky s kým popovídat,“ svěřila se například třiasedmdesátiletá Julie Brzobohatá. Elite model look Brno: na casting dorazily stovky krásných dívek. Podívejte se Přečíst článek › Byt pro společné bydlení si staří lidé hledají sami, případně mohou využít brněnské Centrum sociálních služeb. „Prioritně jsou sdílené byty určeny pro lidi starší šedesáti let, kteří žijí v nevyhovujícím nebo nejistém bydlení, například přechodně u příbuzných nebo přátel, v nebytových prostorech, nebo jim hrozí ztráta bydlení. Zároveň je i dobrou volbou pro ty, kdo se cítí osamělí a rádi by bydleli ve společnosti dalších lidí při zachování základního soukromí,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková. Krok vpřed Byty konkrétně určené pro soužití starých lidí pod jednou střechou se nachází v Zámečnické ulici a na Moravském náměstí. „Trochu se divím, že něco podobného nefunguje ve velkém. Vyřešilo by to spoustu problémů. Každý obdobný nápad je správným krokem vpřed. I z hlediska snahy zajistit, aby staří lidé nebyli osamělí. Nicméně je to vždy o konkrétním člověku. Ne každému v této věkové kategorii může sdílení bytu vyhovovat,“ vysvětlila geriatrička a bývalá předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti Iva Holmerová. Zoufalé volání o pomoc v Bosonohách: důchodkyně ležela zraněná na podlaze Přečíst článek › Právě pro osamělé vlky a vlčice z řad těch nejstarších je tu další projekt, který jim může pomoci v bytové nouzi: Housing First. Jeho středobodem je, že bydlení je základní lidské právo. Nicméně tato služba funguje nejen pro důchodce, nýbrž i další jednotlivce a rodiny. „Aktuálně je na seznamu lidí žádajících o sociální bydlení v Brně více než jeden tisíc žadatelů včetně seniorů. O byty v projektech s komplexní sociální podporou je mezi lidmi velký zájem. Jedná se přibližně o dvě stě lidí nad pětašedesát let,“ nastínila jaký je o projekt zájem Zdeňka Obalilová z tiskového odboru brněnského magistrátu. Všechny domácnosti včetně zabydlených důchodců hodnotí podle Obalilové získané stabilní bydlení pozitivně. „Například jeden z klientů se vrátil k hodinářství a ladění hudebních nástrojů. Někteří si pořídili psa nebo kočku, mohou trávit čas v důstojných podmínkách a mají prostor na zaměření pozornosti na péči o své zdraví nebo znovunavázání rodinných kontaktů,“ doplnila.



