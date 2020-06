Nestihl zatím ani rodinou oslavu. Dojde na ni v červnu. „Pro mě je největší dárek, že jsme všichni zdraví a s rodinou se co nejdříve sejdeme. Vše, co jsem si přál, se mi splnilo. Jak v kariéře, tak v osobním životě. Mám dvě skvělé děti, vnuky a s manželkou spolu budeme na podzim šestatřicet let,“ říká známý zpěvák.

Malý dárek si přece ale jen nadělil. „Je to cédéčko Laďa Kerndl 75 - Never Forget. Nikdy nezapomeň. Myslím si, že bychom neměli zapomínat. Na rodiče, děti, přátele a kamarády. Na ty, kteří již nejsou mezi námi. Na své mládí, na chvíle špatné, na nepřízeň osudu a nebo naopak na krásné a šťastné životní prožitky,“ dodává jazzman.

Epidemie koronaviru vystavila stopku také dalším jeho koncertům a vystoupením. Volný čas využil zpěvák k úpravám zahrady, vyřezávání a velkému úklidu na statku v Žernovníku. V blanenské nemocnici musel také podstoupit chirurgický zákrok. „Pan primář Krejsta a pan doktor Kleinbauer mi operovali pravou ruku. Ještě mě čeká levá. Měl jsem problémy s karpálními tunely. Podepsalo se na tom moje hraní na kytaru a bicí. A také manuální práce. Teď už to bude dobré,“ usmívá se Kerndl.

Podle svých slov si váží každého prožitého dne. Je to pro něj dar. „Když si vzpomenu, že před šestadvaceti lety jsem tu už nemusel být… Každý den, když se probudím a začne nový den, jsem šťastný. Pozoruji přírodu. Miluji západ slunce. Těším se na koncerty, na přátele a setkání s blízkými. Přál bych všem, aby byli se svým životem spokojení a hledali pozitivní věci,“ uzavírá.

Laďa Kerndl je často označován jako český Frank Sinatra. Jeho doménou jsou swing a jazz. Přes pětadvacet let zpíval na zaoceánských lodích. V polovině devadesátých let mu lékaři diagnostikovali rakovinu hrtanu a pravé mandle. Zákeřnou nemoc dokázal porazit, ale do zahraničí se už nevrátil. Léta žije na statku v Žernovníku na Blanensku.